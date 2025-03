Bremerhaven (dpa) - Die Kölner Haie haben auch die zweite Chance auf den vorzeitigen Einzug ins Playoff-Halbfinale um die deutsche Eishockey-Meisterschaft verpasst. Die Rheinländer verloren nach dem 2:5 vom Montag bei den Fischtown Pinguins mit 3:4 (1:2, 1:1, 1:1) und führen nur noch mit 3:2. Hauptrundensieger ERC Ingolstadt liegt nach dem 5:3 (0:0, 3:2, 2:1) gegen die Nürnberg Ice Tigers ebenfalls mit 3:2 vorn. Vier Erfolge werden für den Einzug in die nächste Runde benötigt.

Dreimal konnten die Kölner die Führung der Fischtown Pinguins in Bremerhaven ausgleichen. Haie-Profi Alexandre Grenier traf dabei doppelt und legte auch das zwischenzeitliche 3:3 durch Josh Currie vor. Auf das 4:3 für die Norddeutschen durch den zweiten Treffer von Jan Urbas (52.) hatten die Kölner keine Antwort mehr. "Ich würde am liebsten direkt wieder spielen. Wir sind sauer", sagte Kölns Moritz Müller bei Magentasport. Das sechste Spiel findet am Freitag (19.30 Uhr/Magentasport) in Köln statt.

Ingolstadt geht wieder in Führung

Dem ERC Ingolstadt fehlt nach dem 5:3-Erfolg noch ein Sieg für das Playoff-Halbfinale. Leon Hüttl (40./53.) mit einem Doppelpack, Johannes Krauß (23.), Wojciech Stachowiak (28.) und Wayne Simpson (57.) waren für den Tabellenersten der regulären Spielzeit erfolgreich. Für die Ice Tigers reichte es nicht zum dritten Sieg in Serie. Am Freitag (19.30 Uhr/Magentasport) haben die Nürnberger wieder Heimrecht.