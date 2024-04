Bremerhaven (dpa) - Die Zurückhaltung bei den Fischtown Pinguins ist vorbei. "Wir wollen den Titel", sagte Bremerhavens Torjäger Jan Urbas nach dem Halbfinal-Coup gegen Noch-Meister EHC Red Bull München.

Mit vier Siegen in fünf Partien zog das Team von Trainer Thomas Popiesch erstmals in der Club-Geschichte in die Final-Serie der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ein. Ab dem kommenden