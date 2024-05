Prag/Ostrava (dpa) - Großbritannien und Polen stehen als Absteiger bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in Tschechien fest. Die Briten verloren in Prag gegen Norwegen mit 2:5 (0:3, 1:1, 1:1) und haben nach sechs Niederlagen in Serie in der Gruppe A keine Chance mehr auf den Klassenverbleib.

Die Polen unterlagen in der Gruppe B in Ostrava Kasachstan mit 1:3 (1:1, 0:0, 0:2) und können mit