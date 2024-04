Zell am See (dpa) - Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat den zweiten WM-Test gegen Österreich verloren. In Zell am See unterlag das Team von Bundestrainer Harold Kreis nach Penaltyschießen mit 1:2 (1:0, 0:0, 0:1). Am Donnerstag hatte der Vizeweltmeister in Garmisch-Partenkirchen Österreich noch mit 4:2 bezwungen.

