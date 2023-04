München (dpa) - Titelfavorit EHC Red Bull München und dem ERC Ingolstadt fehlen noch ein Erfolg zum Einzug ins Playoff-Finale der Deutschen Eishockey Liga.

In der fünften von sieben möglichen Begegnungen besiegten die Münchner am Samstag die Grizzlys Wolfsburg nach Verlängerung mit 3:2 (2:1, 0:0, 0:1, 1:0) und liegen in der Halbfinal-Serie mit 3:2 vorn. Ingolstadt bezwang die Adler