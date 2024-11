Berlin (dpa/bb) - Die Eisbären Berlin sind nach der Länderspielpause im Europapokal gefordert. Am Mittwoch bestreitet der deutsche Meister sein Achtelfinal-Hinspiel in der Champions Hockey League (CHL) bei den Sheffield Steelers (20.00 Uhr/Magentasport). Die Hauptstädter können mit einem Erfolg Vereinsgeschichte schreiben und erstmals die Runde der letzten acht in dem seit 2014 ausgetragenen

