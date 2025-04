Moskau (dpa) - Der russische Präsident Wladimir Putin hat den Torrekord von Eishockey-Star Alexander Owetschkin in den USA als "Feiertag für Fans in Russland und außerhalb" bezeichnet. "In Ihrer erfüllten Sportkarriere gab es Siege bei internationalen und nationalen Turnieren, viele weitere strahlende, einmalige Leistungen, die in die Annalen der vaterländischen Hockeyschule eingehen", schrieb der Kremlchef in einem Glückwunschtelegramm.

Aber nun habe Owetschkin auch noch den Torrekord "legendärer Meister" in der NHL gebrochen, schrieb Putin nach Mitteilung des Kremls in Moskau.

Ein Tor mehr als der Kanadier Wayne Gretzky

Mit seinem 895. Treffer in regulären Ligaspielen hat der 39-jährige Russe von den Washington Capitals die Bestmarke des Kanadiers Wayne Gretzky übertroffen. Der Kremlchef und Owetschkin pflegen ein enges Verhältnis, was dem Sportler immer wieder auch Kritik einbringt. Er ließ sich auch in Putins Kampagne für die Wiederwahl 2018 einspannen.

Präsidenten haben Idee zu Eishockey-Match

Putin wie auch US-Präsident Donald Trump versuchen, die Eishockey-Begeisterung in ihren Ländern für die Wiederannäherung nach Jahren gespannter Beziehungen zu nutzen. Seit einem Telefonat steht die Idee eines Eishockey-Matches zwischen der NHL und der überwiegend in Russland ausgetragenen Kontinentalen Hockey-Liga (KHL) im Raum. Kremlsprecher Dmitri Peskow dämpfte allerdings die Erwartungen. Konkrete Pläne gebe es bisher nicht, sagte er der Nachrichtenagentur Tass zufolge.