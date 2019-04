Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Fragt man Udo Scholz in diesen Tagen, wie es ihm denn gehe, dann bekommt man eine Antwort, die charakteristisch für sein Leben ist. "Wenn man im Finale um die Deutsche Meisterschaft steht, dann kann es einem nur gut gehen", sagt er im Gespräch mit der RNZ. Gemeint sind die Mannheimer Adler, die in diesem Jahr einmal mehr begeisternden Eishockeysport bieten und sich zurecht Hoffnungen machen dürfen, den silberschimmernden DEL-Pokal schon bald in die Höhe strecken zu können. "Wir haben eine laufstarke Mannschaft, ich bin sehr zuversichtlich", schiebt Scholz keine zwei Sekunden später eine erste Prognose hinterher. Dass die Frage aber ursprünglich darauf abgezielt war, herauszufinden, wie es denn ihm persönlich - gesundheitlich, privat, innerlich - gehe, war zu diesem Zeitpunkt bereits vergessen. Der Sport prägt Scholz, und Scholz prägt den Sport. Auch nach seinem 80. Geburtstag, den er am Montag feiern durfte.

Udo Scholz, wie fühlt man sich mit 80?

Einfach klasse, ich bin topfit. Ich habe in den vergangenen Monaten 27 Kilogramm abgenommen und wiege jetzt 100 Kilo. Also ich fühle mich wohl. Zwar habe ich mit den Beinen noch ein paar Probleme, aber da arbeite ich auch dran.

Wie lief die Feier ab?

Morgens habe ich erst einmal gemütlich mit einigen Freunden gefrühstückt. Mittags wurde ich dann von den Adlern in die SAP Arena eingeladen, dort haben wir gemeinsam mit der Mannschaft in der Kabine entspannt meinen Geburtstag gefeiert. Da habe ich mich unheimlich drauf gefreut, das ist für mich eine schöne Geschichte. Gegen Abend haben wir den Tag dann in meiner ehemaligen Weinstube ausklingen lassen - das war eine runde Sache.

Sie sind seit Jahrzehnten Stadionsprecher im Fußball, Handball und Eishockey. Was war im Sport allgemein früher anders als heute?

Ach, da war noch einiges anders. Ich habe jeden Ordner und jeden Aktiven im Verein gekannt. Es hat zwar auch viele Fans gegeben, aber diese Gewaltbereitschaft war überhaupt nicht da. Man konnte überall eine Biergarnitur aufstellen und mit den Gegnern Hausmacher Wurst essen. Das war schon anders, irgendwie familiärer.

War deshalb früher alles besser?

Na ja, gerade im Fußball, wenn wir nach Bremen oder nach München gefahren sind, wir haben immer miteinander gesprochen. Es gab keine Aggressivität. Auch bei Schalke gegen Dortmund waren natürlich schon immer Emotionen im Spiel, aber man ist nicht gleich aufeinander losgegangen. Es war früher einfach angenehmer.

Auf welche Ereignisse blicken Sie gerne zurück?

Die Europapokal-Spiele mit Borussia Dortmund und auch die Meisterschaft mit dem 1. FC Kaiserslautern werde ich nie vergessen. Da waren schon ganz besondere Momente dabei; international beispielsweise das Wasserspiel 1974 Deutschland gegen Polen. Aber ich möchte den Handball nicht unterschlagen: Ich erinnere mich gerne daran, als wir mit der SG Leutershausen 1992 um die Deutsche Meisterschaft gespielt haben.

Und beim Eishockey?

Die erste Meisterschaft mit den Adlern war natürlich ein überragendes Gefühl, mittlerweile habe ich ja acht Titel. Ich bin zuversichtlich, dass nun auch der neunte hinzu kommt. Wir haben eine super Mannschaft, ein bombenmäßiges Trainergespann - wir sind bereit.

Was macht einen guten Hallensprecher aus?

Dass er brenzlige Situationen mit einem lockeren Spruch entschärft. Das kann auch mal lustig sein, wenn es ein bisschen den Wind aus den Segeln nimmt. Man sollte zwar immer neutral bleiben, aber die Zuschauer können trotzdem merken, dass jemand am Mikrofon sitzt, der zu einem Verein gehört. Ich habe immer mitgelitten und mitgelebt. Ich bin kein Ansager, sondern ich lebe für den Verein, für den ich spreche. Ich stecke da mein Herzblut rein.

Was wünschen Sie sich für die kommenden Jahre?

Es soll eigentlich alles so bleiben, wie es ist. Ich wünsche mir, dass unser Projekt Adler helfen Menschen weiterhin so fortgesetzt werden kann, wie es bisher gemeinsam mit Matthias Binder und Daniel Hopp läuft. Wir wollen im sozialen Bereich etwas Gutes tun. Ich will dieses Projekt so festigen, dass man - wenn ich mal nicht mehr da bin - irgendwann sagt, dass ich einen entscheidenden Teil dazu beigetragen habe.

Und am Mikrofon?

(lacht) Mache ich weiter, bis ich umfalle. Das, was ich aktuell noch ausübe, kann ich - solange ich die Namen oder Mannschaften nicht verwechsle - noch gerne weiter machen. Vorausgesetzt natürlich, dass ich von der Mannschaft, den Schiedsrichtern und dem Umfeld respektiert werde. Ich bin noch gut drauf.