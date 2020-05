Von Rainer Kundel

Mannheim. Am Dienstag hätte die WM-Generalprobe der DEB-Auswahl gegen die USA in der SAP Arena stattfinden sollen. Es ist Anfang Mai, aber aufgrund der Corona-Pandemie ist das Eis in der Arena schon lange abgetaut und die Spielerkabine leer geräumt. Zwei Monate sind vergangen, seit die Adler Mannheim am 11. März unversehens auseinander gegangen sind, nachdem sich am Tag zuvor eine virtuelle Gesellschafterversammlung der DEL für den Saisonabbruch nach der Hauptrunde ausgesprochen hatte.

Trotz aller Unsicherheiten, ob die Spielzeit 2020/21 am 18. September planmäßig beginnen wird, hat inzwischen bei den Adlern das Sommertraining begonnen. Die Mehrzahl der deutschen Spieler, aber auch Mark Katic, der es vorzog, in Europa zu bleiben, hat das Trockentraining aufgenommen, wenn auch unter besonderen Bedingungen und nicht in gewohntem Umfang. "Kein Körperkontakt, nur in Kleingruppen und mit dem nötigen Abstand sowie Gerätedesinfektion nach jeder Übung", erklärt Athletiktrainer Anton Blessing, unter welchen Vorgaben sich die Spieler fit halten.

Geduscht wird zu Hause und die spielerischen Komponenten fallen weg. "Wir können nicht einfach ein wenig Basketball oder Handball mit den Jungs spielen", bedauert Blessing. "Wenn man sich in unterschiedlichen Sportarten miteinander misst, sorgt das immer für gelöste Stimmung. Gleichzeitig erscheint die Anstrengung nicht so hoch und zu guter Letzt sind die Energiesysteme sportartübergreifend recht ähnlich."

Blessing ist Absolvent der Sporthochschule Köln und einer der Trainer der überregional tätigen Allout Performance GmbH. Seit einem Jahr ist er als "Performance Trainer" für die Adler abgestellt, nachdem Cheftrainer Pavel Gross bereits in Wolfsburg mit ihm zusammengearbeitet hatte. Die besondere Lage berücksichtigt der 32-Jährige. "Wir müssen bei der Ausgestaltung unserer Trainingspläne eine gewisse Variabilität einbauen", hat der Allgäuer einen etwas gröberen Fahrplan aufgestellt, der jederzeit Raum für Anpassungen lässt. Die Pläne zielen aber grundsätzlich darauf ab, dass Anfang August das Eistraining beginnt. Fest steht bisher nur, dass die Champions-League statt am 3. September erst am 6. Oktober starten wird. Immerhin haben alle Spieler durch das frühere Saisonende und die Absage der WM mehr Regenerationszeit.

Als Erster der bislang drei Zugänge des deutschen Meisters ist Stefan Loibl eingetroffen. Der im Juni 24 Jahre jung werdende Angreifer kommt von den Straubing Tigers und kann trotz eines Schlüsselbeinbruchs bei den Niederbayern als Tabellendritter auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken.

"Der Vertrag läuft seit 1. Mai und wir wollten ihn hier haben, damit er seine neuen Teamkollegen kennenlernt", sagt Manager Axel Alavaara. "Stefan ist läuferisch und an der Scheibe stark, er kann Tore schießen und hat Spielmacher-Fähigkeiten", sieht ihn Alavaara schon als nahezu kompletten Spieler.

Mit Vertragsverlängerungen bei den Stürmern Eisenschmid, Rendulic und Järvinen kann der Schwede noch nicht aufwarten, was überwiegend mit der "Corona-Klausel" zusammenhängen dürfte. Wie das Fachmagazin Eishockey-News berichtete, soll der neue Mustervertrag der DEL verschiedene Änderungen erfahren, die das Risiko der Klubs beispielsweise bei Spielausfällen minimiert und auch Kurzarbeit vorsieht. "Die DEL und unsere Anwälte prüfen dies eingehend, wir wollen auf keinen Fall etwas falsch machen", bittet der Sportliche Leiter noch um etwas Geduld.