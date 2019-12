Von Rainer Kundel

München. Viel hat nicht gefehlt und die Adler Mannheim hätten bei ihrem siebten Sieg in Folge beim souveränen Tabellenführer EHC München die volle Punktausbeute mit auf die Heimreise genommen. Bis 112 Sekunden vor Schluss führte der Meister mit 2:0, ehe die „Roten Bullen“ beim Vabanque-Spiel ohne Torhüter verkürzten und acht Sekunden vor der Sirene mit dem zusätzlichen Vorteil einer Strafzeit gegen Huhtala ausglichen. Unbeeindruckt von den späten Gegentoren traf Ben Smith nach 42 Sekunden der Verlängerung im Powerplay zum 3:2 (1:0, 0:0, 1:2, 1:0)-Sieg ins Schwarze. „Es war ein großes Spiel, ich glaube, wir sind der verdiente Sieger“, freute sich der Matchwinner unmittelbar nach Spielende.

Dass beim Gastgeber sieben Spieler einschließlich der beiden Stammtorhüter und bei den Adlern vier Akteure ausfielen, machte sich nicht bemerkbar. Die tiefen Kader beider Klubs sorgten dafür, dass das Spitzenspiel des 24. Spieltag sogar mehr hielt, als es versprach. Der Meister beim Vize, die beiden besten Mannschaften der Deutschen Eishockey-Liga lieferten sich in der kleinen Olympia-Eishalle auf dem Oberwiesenfeld eine harte und schnelle Auseinandersetzung auf durchgehendem Playoff-Niveau. Krachende Checks im Minutentakt, Münchens Aulie und Adler-Verteidiger Larkin loteten früh die Messlatte der Schiedsrichter aus. Die größeren Spielanteile lagen zunächst auf Seiten der Adler, die an Großchancen gemessen 4:2 vorn lagen. Auf der Anzeigetafel stand nach 20 Minuten ein 0:1, weil David Wolf (18. Minute) in einer Phase, in der das Heimteam länger nicht aus seinem Drittel kam, einen Pass von Desjardins auf die lange Ecke an Daniel Fießinger vorbei brachte.

Der Torhüter, der sonst für den SC Rießersee in der Oberliga hält, war alles andere als ein Notnagel. Trotz optischer Vorteile des Tabellenführers im Mittelabschnitt bewahrte er seine Mannschaft vor einem höheren Rückstand. Der 23-jährige blieb Sieger im direkten Duell gegen Wolf (29.), Desjardins (37.) und Krupp (38.). Auf der Gegenseite vollbrachte Johan Gustafsson seine größte Tat gegen Kastner (26.), als er mit einer Fußgrätsche nach vorn den Ausgleich verhinderte.

Im Schlussabschnitt hatten Huhtala, Reul und Wolf (53./Überzahl) nach dem 0:2 von Nico Krämmer die endgültige Entscheidung auf dem Schläger. Obwohl es lange Zeit schien, als wäre die geordnete Adler-Defensive nicht zu bezwingen, ging das letzte taktische Mittel von Münchens Trainer Don Jackson wieder mal auf. 2:24 Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit opferte der hoch dekorierte Kanadier seinen Torhüter für einen sechsten Feldspieler, was Parkes zum Anschluss und acht Sekunden vor der Sirene zum Ausgleich nutzen konnte. Zuvor blieb Voakes gegen Smith viermal Sieger am Bullykreis, was die Münchner entscheidend in Scheibenbesitz brachte. Ausgleichende Gerechtigkeit für den Amerikaner und Tageskapitän der Adler – Marcel Goc fehlte weiter erkrankt – dass sich Smith für den Zusatzpunkt aufs Matchblatt eintragen konnte.

EHC München-Adler Mannheim 2:3 n.V. (0:1, 0:0 2:1, 0:1); Tore: 0:1 Wolf (18.), 0:2 Krämmer (42.), 1:2 Parkes (59.), 2:2 Parkes (60.), 2:3 Smith (61.); Schiedsrichter: Rantala (Finnland), Schukies (Herne); Strafminuten: 6/12; Zuschauer: 5520.