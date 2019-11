Von Kristina Puck, dpa

Mannheim. (dpa/lsw) Selbst Meistertrainer Pavel Gross ist unsicher. Wann seine Adler Mannheim den Ansprüchen gerecht werden, das weiß er nicht genau. Überraschend unbeständig ist der Titelverteidiger in die neue Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gestartet und reicht an den famos auftretenden Rivalen München momentan überhaupt nicht heran. Der Auftakt zum zweiten Saisondrittel soll nun die Trendwende bringen. Doch Gross sagte: «Die Frage ist, wann und wie schnell wir das, was wir uns vorgenommen haben, ändern können.»

Die Deutschland-Cup-Pause kam nach drei Niederlagen in Serie jedenfalls zur passenden Zeit. Und es mag den Mannheimern jetzt auch Recht sein, dass es zunächst nicht im Liga-Alltag, sondern in der Champions Hockey League am Mittwoch (18 Uhr) weitergeht. Wie die anderen deutschen Vertreter EHC Red Bull München und Augsburger Panther haben die Gross-Schützlinge die Chance aufs Viertelfinale. Die Entscheidung fällt in Hin- und Rückspiel, zunächst sind die Mannheimer beim tschechischen Club Mountfield HK zu Gast.

International stimmen bislang die Ergebnisse. In der DEL werfen die Auftritte teilweise Fragezeichen auf. Zum klaren Topfavoriten war Mannheim von den Konkurrenten vor Saisonbeginn auserkoren worden. So mancher hatte erwartet, dass die Adler dort stehen, wo nun München steht: an der Tabellenspitze.

Die Realität: 19 Punkte Rückstand nach 17 Spieltagen auf München. Die Gründe? Gross hatte kürzlich angedeutet, dass seine Spieler die Titelsause von Ende April womöglich noch immer ablenkt: «Manche laufen vielleicht noch mit dem Pokal über dem Kopf am Rosengarten», hatte er bemängelt. Manager Jan-Axel Alavaara kritisierte am Dienstag im «Mannheimer Morgen»: «Die ganze Mannschaft muss noch zueinander finden. Sie hat nicht oft wie ein Team gespielt.»

Der Kontrast zur vergangenen Saison, in der die Adler einen Punkte-Rekord aufstellten, ist jedenfalls nicht zu übersehen. Platz vier statt eins, bereits acht und damit doppelt so viele Niederlagen wie zum Zeitpunkt der Vorsaison. 54 statt wie 2018 34 Gegentore belegen Schwächen in der Defensive. «Wir müssen einige Sachen unbedingt verbessern, das ist keine Frage», sagte Alavaara und zählte «fundamentale Dinge» auf: Schüsse, Blocken, Zweikämpfe gewinnen.

Am Selbstvertrauen mangelt es trotzdem nicht. «Sie können von mir aus 100 Punkte Vorsprung haben, und trotzdem können wir noch gewinnen, da machen wir uns keine Sorgen», tönte Matthias Plachta mit Blick auf die Münchner und die im Frühjahr entscheidenden Playoffs.

Ein wenig erholt dürfte der Nationalstürmer nun in der Champions League antreten. Beim Deutschland Cup hatte Plachta wie alle Nationalmannschaftskandidaten der Adler gefehlt, Bundestrainer Toni Söderholm hatte auf die Belastung in der Champions League Rücksicht genommen. Für Mittwoch drückt jetzt sogar der Präsident des Deutschen Eishockey-Bunds, Franz Reindl, die Daumen: «Ich wünsche den Clubs dass sie das internationale Geschäft weiter so positiv betreiben. Ich wünsche ihnen Glück. Jetzt braucht man auch Glück.»