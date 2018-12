Von Rainer Kundel

Mannheim. Vor den Augen von Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann hat Eishockey-Tabellenführer Adler Mannheim mit einem in der Schlussphase schwer erkämpften 5:3 (0:1, 2:1, 3:1)-Sieg gegen Verfolger Augsburger Panther seine Position behauptet.

Vor der Partie gedachten die Besucher Heinz Weisenbach, der als Trainer des Mannheimer ERC 1980 die erste deutsche Meisterschaft in die Quadratestadt geholt hatte und vor wenigen Tagen 73-jährig in seiner Füssener Heimat verstorben ist. Anschließend sahen mehr als 10.000 Besucher in der SAP Arena Eishockey verkehrt. Die Adler rannten in einer Einbahnstraße auf das Tor von Olivier Roy an und verzeichneten 11:4 Torschüsse, lagen aber in der ersten Pause mit 0:1 zurück. Dabei nutzte Schmölz in der 20. Minute eine Unsicherheit Larkins aus, dem nach einem Steilpass die Scheibe bei dem Versuch, im Knien zu blocken, durchrutschte. Der Schütze hatte freie Bahn.

Turbulenter ging es nach dem Wechsel zu. Die Panther erzwangen eine offene Auseinandersetzung, mussten allerdings das 1:1 durch das erste Saisontor Marcus Kinks (27.) hinnehmen. Zunächst klatschte der Puck nach einem Solo von Smith an die Lattenunterkante, und die Partie lief über 30 Sekunden weiter. Bevor die Schiedsrichter bei der nächsten Unterbrechung per Video die Szene überprüfen konnten, schlenzte Kink nach Vorlage von Samuel Soramies ein – der erste Scorerpunkt für den 20-jähringen Schriesheimer in der DEL.

Statt den Schwung mitzunehmen, handelten sich die defensiv sträflich offenen Mannheimer einen erneuten Rückstand ein. Holzmann (29.) traf bei einer Zwei-gegen-eins-Situation zum 1:2. Die höhere Schlagzahl kam den Adlern entgegen, Garrett Festerling nutzte einen Kolarik-Pass mit einem satten Direktschuss (33.) zum Ausgleich. Drei Minuten agierten die Gross-Schützlinge danach in Überzahl, davon 60 Sekunden mit zwei Mann im numerischen Vorteil, ohne dass etwas Zählbares auf den Anzeigewürfel kam. Viel hätte nicht gefehlt und die bayrischen Schwaben wären zum dritten Mal in Führung gegangen, aber Endras „hexte“ mit den besten Kräften das Remis in die zweite Pause.

Das Versäumte holten die Gäste schnell nach. Bei Holzmanns 2:3 (41.) sah der Defensivverbund von Blau-Weiß-Rot nicht gut aus. Mit ihrem unverdrossenen Anrennen wurden die Adler mit einem Doppelschlag aber belohnt: Thomas Larkin aus der Halbdistanz und Chad Kolarik drehten die Partie in der 55. Minute binnen 53 Sekunden auf 4:3, das Empty-net-Goal von Festerling 48 Sekunden vor der Sirene bewahrte die Zuschauer vor noch größerem Zittern.

Erfreuliches gibt’s über Moritz Seider zu berichten: Vor vier Wochen zog sich der Verteidiger im Training eine Schulterverletzung zu, wurde jedoch pünktlich zum Beginn der U20-WM in Füssen fit. Als Kapitän steht der 17-Jährige vor dem Wiederaufstieg in die A-Gruppe. Im abschließenden Spiel heute gegen Frankreich fehlt den DEB-Junioren noch ein Punkt. Nach seiner Rückkehr wird der Erstrundenkandidat für die NHL-Talentziehung 2019 gegen der ERC Ingolstadt am Sonntag um 14 Uhr eine Erholungspause bekommen.

Adler Mannheim - Augsburger Panther 5:3 (0:1, 2:1, 3:1), Tore: 0:1 Schmölz (20.), 1:1 Kink (27.), 1:2 Holzmann (29.), 2:2 Festerling (33.), 2:3 Holzmann (41.), 3:3 Larkin (55.), 4:3 Kolarik (54.), 5:3 Festerling (60.); Schiedsrichter: Bauer (Höchstadt), Iwert (Harsefeld); Strafminuten: 2/8; Zuschauer: 10.319.