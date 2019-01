Mannheim. (dpa) Die Adler Mannheim müssen mehrere Wochen auf Verteidiger Janik Möser verzichten. Der 23 Jahre alte Eishockey-Profi habe eine Hüftverletzung und falle bei optimalem Heilungsverlauf vier Wochen aus, teilte der Traditionsverein aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Samstag mit. Möser, der in dieser Saison auf 18 Einsätze und zwei Tore in der DEL kommt, verletzte sich am Mittwoch im Spiel gegen die Grizzlys aus Wolfsburg.