München/Mannheim. (RK) Mit einem hart erkämpften 3:0-Sieg und damit dem Serienausgleich kehrten die Adler Mannheim am frühen Ostersonntag-Morgen nach Hause zurück. Sie müssen schnell regenerieren, denn schon am Ostermontag um 14 Uhr beginnt Spiel drei im „Best-of-Seven“-Modus in der SAP Arena.

Unterdessen steht fest, dass die Blau-Weiß-Roten auf jeden Fall ein drittes Heimspiel am kommenden Freitag (19.30 Uhr) bestreiten werden. Der Vorverkauf hierzu beginnt am Ostermontag um 10 Uhr. Die Tickets sind an den Arena-Kassen zwischen den Eingängen A und B sowie im Ticket-Webshop erhältlich. Ab Dienstag (23. April) sind, sofern noch vorhanden, Eintrittskarten auch im Ticketshop der Arena, unter der Hotline 0621-18190333 sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Die Kartenbegrenzung von vier Tickets pro Person hat weiterhin Bestand.

Wir haben während und nach dem Spiel in München Stimmen gesammelt:

Hans Zach, ehemaliger Bundestrainer und Adler-Trainer (2014): „Es ist von beiden Seiten ein großer Kampf mit zwei starken Torhütern. Mannheim ist frischer, hat momentan den tieferen Kader, das kann den Ausschlag geben. Was mich stört sind die Schiedsrichter, das ist fast Unfähigkeit. Die vielen Diskussionen nach dem Abpfiff, das geht gar nicht, mir fehlte da die Konsequenz“.

Moritz Seider, Adler-Verteidiger: „Wir haben unglaublich hart gearbeitet, das frühe Tor hat uns geholfen. Ich denke, unser Sieg war verdient.

Dennis Endras, Torhüter: „Das war heute ein riesiger Sieg des gesamten Teams. Jeder hat bis zum Schluss alles reingeworfen. Es war erneut ein enges Match. Wir wussten, dass wir heute eine gute Partie abliefern müssen, wenn wir zum Ausgleich kommen wollen. Dass uns das gelungen ist, fühlt sich gut an. Auch, weil so viele Fans von uns in der Halle waren.“

Garrett Festerling, Stürmer: „Das Unterzahl- und das Torwartspiel waren heute extrem stark. Uns war klar, dass wir nach der Heimniederlage sofort zurückkommen müssen. Jeder einzelne hat das verstanden und alles dafür getan.“

Markus Eisenschmid, Torschütze zum 0:2: Defensiv standen wir sehr gut. Wir haben nur wenige Chancen hergegeben. Das Unterzahl hat perfekt funktioniert und daraus haben wir das Momentum für uns gewonnen. Wir waren heute zur Stelle, wenn es wichtig war.“