Mannheim.

Mannheim. Die Ausgangssituation, mit der die Adler Mannheim am Freitag mit einem Heimspiel gegen die Düsseldorfer EG (19.30 Uhr) in die 25. Saison der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) gehen, hat ihre Ursache in der ungenügenden Aufarbeitung der Zeit nach der letzten Meisterschaft 2015. Wie im Dezember angekündigt, hat sich der Klub innerhalb von zwei Monaten im sportlichen Bereich komplett neu aufgestellt und sich erstmals seit 1996 ("Euro-Adler" als Folge des Bosman-Urteils) von der einseitigen Orientierung nach Nordamerika gelöst.

Torhüter: Dennis Endras geht seine siebte Saison. Trainer Pavel Gross und sein aus Wolfsburg vertrauter Torwart-Trainer Benedikt Weichert haben dort stets eine Rotation gelebt. In den Testspielen wechselten sich Endras und Chet Pickard ab. "Zwei starke Torhüter zu haben, hilft der Mannschaft als Ganzes", sagt Gross dazu. Ein klares Bekenntnis zu einer Nummer eins meiden die Trainer. Die Erfahrung zeigt aber, dass Endras als "Vielspieler" seine beste Form hat. Der Allgäuer hat den Abgang seines bisherigen Trainers Michael Elmer bedauert.

Verteidiger: Wenn unter neun externen Zugängen vier gestandene Verteidiger sind, wird deutlich, wo die Schwachpunkte lagen. Statt auf in die Jahre gekommene NHL-Veteranen und Durchschnitts-Allrounder setzt man auf laufstarke Abwehrspieler, die die Scheibe gut bewegen können. Etwa anders würde in den von Pavel Gross propagierten Stil auch gar nicht passen.

Mit Akdag, Larkin und Reul sind nur drei bisherige Abwehrkräfte verblieben. Der Finne Lehtivuori, "frisst" Eiszeit und soll mit dem Kanadier Katic das Überzahlspiel ankurbeln. Aufgrund seiner Physis wird der auch technisch ordentliche Mikkelson für die "Wasserverdrängung" gebraucht. Rauschebart-Träger Lampl hat das Zeug zum Publikumsliebling - er kann dem Gegner unter die Haut gehen. Bei Moritz Seider (17) wird es interessant sein, den Weg des Schülers bis zum erwarteten Erstrunden-Draft der NHL 2019 zu beobachten.

Stürmer: Auf dem Papier steht ein guter Mix aus Scorern (Kolarik, Adam, Festerling) und Zwei-Wege-Spielern. Hierauf hat Manager Axel Alavaara bei der Auswahl der Zugänge (Calder-Cup-Gewinner Smith, Huhtala, Krämmer) Wert gelegt. Bei den deutschen Talenten Eisenschmid und Hungerecker ist die Entwicklung noch nicht abgeschlossen. Die Kraftpakete Wolf und Plachta sind dann Erfolgskomponenten, wenn sie diszipliniert auftreten. Die Routiniers Marcel Goc (35) und Kapitän Marcus Kink (33) werden als Führungsspieler gebraucht.

Hintergrund Der Kader Torhüter: 44 Endras, 34 Pickard; Verteidiger: 6 Lehtivuori (von Hämeenlinna/Finnland), 7 Akdag, 11 Möser (Ohio State University), 27 Mikkelson (Lulea IF/Schweden), 29 Reul, 32 Lampl (Bremerhaven Pinguins), 37 Larkin, 53 Seider (Jungadler), 95 Katic (Skelleftea/Schweden); Stürmer: 9 Raedeke, 14 Festerling, 16 Eisenschmid (Laval Rocket/AHL), 17 [+] Lesen Sie mehr Der Kader Torhüter: 44 Endras, 34 Pickard; Verteidiger: 6 Lehtivuori (von Hämeenlinna/Finnland), 7 Akdag, 11 Möser (Ohio State University), 27 Mikkelson (Lulea IF/Schweden), 29 Reul, 32 Lampl (Bremerhaven Pinguins), 37 Larkin, 53 Seider (Jungadler), 95 Katic (Skelleftea/Schweden); Stürmer: 9 Raedeke, 14 Festerling, 16 Eisenschmid (Laval Rocket/AHL), 17 Kink, 18 Smith (Toronto Marlies / AHL), 21 Krämmer (Kölner Haie), 22 Plachta, 23 M.Goc, 42 Kolarik, 61 Huhtala (Jokerit Helsinki), 74 Brune (Jungadler), 84 Desjardins, 89 Wolf, 90 Adam, 94 Hungerecker; Förderlizenzen /Ausleihe für Heilbronner Falken: 1 Pantkowski, 8 Bernhardt, 28 Soramies, 36 Preto, 63 Lambacher. Abgänge: Proske (Nürnberg), Rogl, Ullmann (beide Augsburg), Maginot (Frankfurt), N.Goc (Bietigheim), Mullen (Linköping), MacMurchy (Kloten) Johnson (Sheffield Steelers), Stuart, Carle, Colaiacovo, Setoguchi, Sparre (noch ohne Klub). Trainer: Pavel Gross; Co-Trainer: Mike Pellegrims, Pertti Hasanen; Manager: Jan-Axel Alavaara; Torwarttrainer: Benedikt Weichert, Rotislav Haas; Athletiktrainer: Ronny Arendt, Martin Müller, Patrick Högberg; Development Coach: Ilkka Pakarinen; Teamleiter: Youri Ziffzer. Heimspiele 2018 14.9. Düsseldorfer EG, 21.9. Nürnberg Ice Tigers, 28.9. Wolfsburg Grizzlys, 2.10 Iserlohn Roosters, 5.10 EHC München, 12.10 Schwenninger Wild Wings, 19.10. ERC Ingolstadt, 28.10. Straubing Tigers, 4.11. Augsburger Panther, 16.11. Kölner Haie, 23.11. Krefeld Pinguine, 2.12. Eisbären Berlin, 7.12. Düsseldorfer EG, 14.12. Augsburger Panther, 16.12. ERC Ingolstadt, 23.12. Nürnberg Ice Tigers, 26.12. Schwenninger Wild Wings, 30.12. Bremerhaven Pinguins. RK

Sportliche Leitung: Pavel Gross ist ein fordernder und fördernder Trainer, spricht Defizite sofort an und wirkt im Gespräch wesentlich ruhiger als mitunter an der Bande. Der 50-Jährige hat mit Assistent Mike Pellegrims (50) und Sportmanager Axel Alavaara (43) vertraute Personen um sich geschart, das Binnenklima wird nicht leiden. Der im Hintergrund arbeitende Pertti Hasanen (64) ist ein anerkannter Spielerentwickler. Trainer und Manager lügen sich nicht wie ihre Vorgänger in die Tasche: "Die Ergebnisse sind nicht schlecht, aber sie können noch besser sein", sagte Alavaara vor Beginn des Eistrainings zu den Fitnesswerten nach der Sommerpause.

Erwartungen und Prognose: Ein Fachmagazin jazzt die Adler bereits wieder in hohe Sphären. Die Vergangenheit lehrt allerdings, dass gute Individualisten erst zu einem Team zusammenwachsen müssen. Realistisch ist ein sicherer Top-sechs-Platz mit der direkten Playoff-Teilnahme. Was danach passiert, kommt mitunter der Gewinnchance nach Abgabe eines Lottoscheines gleich. Pavel Gross hat es in Wolfsburg aber immer geschafft, dass seine Mannschaft topfit und hoch motiviert in den entscheidenden März geht.