Mannheim. (rk) Unerwartet kam die Nachricht nicht mehr: Knapp zwei Wochen nach dem Hilferuf vom 21. September entschied sich die Deutsche Eishockey-Liga (DEL), ihren Saisonstart weiterhin auszusetzen. "Die Klubs haben sich darauf verständigt, dass bis spätestens Mitte November weitere Entscheidungen zum Saisonablauf getroffen werden. Erklärtes Ziel ist, unter positiveren wirtschaftlichen Bedingungen einen Beginn in der zweiten Hälfte des Dezembers zu realisieren", deutet Geschäftsführer Gernot Tripcke in einer Pressemitteilung eher vorsichtig an.

"Es gilt nach wie vor, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um Eishockey spielen zu können", so Tripcke weiter, nachdem die überwiegende Mehrheit der Klubs mit einer Belegung von maximal 20 Prozent ihrer Spielstätten hohe Verluste auf sich zukommen sieht. Zwar hatte der Jurist wenige Tage zuvor gegenüber dem Spiegel eine Absage der Saison kategorisch ausgeschlossen, viel fehlt dazu allerdings nicht mehr.

Bei den Adler Mannheim glühten nach einer neuerlichen Video-Konferenz die Drähte. "Unser Etat besteht zu mehr als der Hälfte aus Zuschauereinnahmen, bei 2 000 Plätzen oder weniger tendieren unsere Einnahmen einschließlich den VIP-Paketen zwischen Null und vielleicht 25 Prozent der Planung", verdeutlicht Adler-Geschäftsführer Matthias Binder. Man tue alles um noch spielen zu können, so der 53-jährige im Gespräch. "Wir wollen die nächsten sechs Wochen nutzen, um nochmals mit Sponsoren, Partnern und Spielern die Situation zu erörtern. Wir haben nichts zu verbergen, alles was die Liga und wir an die Medien geben, erfahren die Spieler vorher." Sorge bereitet zudem, dass die Stadt Mannheim dem 100 Seiten dicken Hygiene-Konzept der SAP Arena wegen eines angeblich nicht überall gewährleisteten Abstands von 1,5 Metern die Zustimmung verweigert hat.

Inzwischen treten vermehrt Corona-Fälle in den Teams auf. In der letzten Woche meldeten vier Klubs (Düsseldorfer EG, Eisbären Berlin, EV Landshut, Jungadler Mannheim) infizierte Spieler, was den Test- und Punktspielbetrieb behindert. Es wird deshalb von Woche zu Woche fraglicher, ob eine Spielzeit 2020/21 überhaupt Sinn macht. Weshalb klubübergreifend auch Spieler vermehrt unruhig werden und versuchen, sich über ihre Agenten in benachbarten Ländern anzubieten, die den Spielbetrieb unter erschwerten Bedingungen aufgenommen haben.

Fest steht, dass 25 Prozent Gehaltsverzicht in Form einer vorläufigen Stundung, wie sie die Klubs im Juni vereinbart haben, nicht mehr ausreichen.

International stellen sich Probleme von großem Ausmaß. Sofern die Champions-Hockey-League (CHL) am 16./17. November noch starten sollte, hätten die Adler Mannheim keine Spielpraxis, obwohl sie seit mehr als sechs Monaten im Trainingsbetrieb stehen.

Stark betroffen ist auch Bundestrainer Toni Söderholm, denn der Deutsche Eishockey-Bund ist fest gewillt, den Deutschland-Cup am zweiten November-Wochenende in Krefeld auszutragen, gleich wie viele Zuschauer die Behörden der Seidenstadt zulassen. Ganz abgesehen vom Renommee der Sportart, die in anderthalb Jahren Olympia-Silber zu verteidigen hat.