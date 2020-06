Mannheim. (dpa) Die genauen Termine für das Sechzehntelfinale der Champions-Hockey-League (CHL) stehen fest. Demnach starten die Adler Mannheim am 7. Oktober (20.00 Uhr) mit einem Auswärtsspiel in Grenoble in die erste K.o.-Runde der Königsklasse. Das Rückspiel gegen die Franzosen soll eine Woche später in Mannheim stattfinden. "In der K.o.-Phase kann schon nach dem ersten Aufeinandertreffen eine Vorentscheidung gefallen sein. Wir werden uns bestens vorbereiten, um von der ersten Minute an voll da zu sein", sagte der Coach des achtmaligen deutschen Meisters, Pavel Gross.

Update: Freitag, 12. Juni 2020, 16.35 Uhr

Mannheim. (RK) Die Champions League im Eishockey (CHL) hat aufgrund der Coronavirus-Pandemie ihren für Anfang September vorgesehenen Saisonstart um einen Monat nach hinten verschoben. Demnach soll die Spielzeit 2020/21 erst am 6. Oktober direkt mit der K.-o.-Phase starten.

Diese Entscheidung trafen Gremien in einer außerordentlichen Videokonferenz. "Die Champions Hockey League ist ein europaweiter Wettbewerb mit Teilnehmern aus dreizehn Ländern. Entsprechend müssen wir die unterschiedlichen Bestimmungen jedes einzelnen Landes bei unseren Entscheidungen berücksichtigen. Es muss gewährleistet sein, dass die teilnehmenden Clubs problemlos reisen und die Spiele vor Publikum stattfinden können", sagte CHL-Präsident Peter Zahner..

Als Folge des verspäteten Starts entfällt in der Saison 2020/21 die Gruppenphase mit sechs Spielen für jeden Klub. Deshalb werden im Mai die Paarungen direkt für die Sechszehntelfinals unter den 32 Teilnehmern ausgelost. In einem Hin- und Rückspiel wird bis einschließlich zum Halbfinale der jeweilige Sieger im Zweifel durch die Tordifferenz ermittelt. Das Finale soll schließlich am 9. Februar 2021 stattfinden.

Aus der DEL haben sich Hauptrundensieger EHC München und die nächstplatzierten Klubs Adler Mannheim, Straubing Tigers und Eisbären Berlin qualifiziert. Der neue Modus könnte für die Adler insofern Probleme mit sich bringen, als in der ersten Oktober-Woche das Gastspiel des NHL-Klubs Boston Bruins in der SAP Arena vorgesehen war. Allerdings pausiert die NHL seit 12. März, über eine Fortsetzung der Hauptrunde und über den Beginn der neuen Saison wurde noch nicht entschieden ist.