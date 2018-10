Von Rainer Kundel

Bremerhaven. Vorzeichen können täuschen: Vier Siege für die Adler Mannheim in Folge, beim gestrigen Gegner, den Fischtown Pinguins Bremerhaven die exakt gegensätzliche Tendenz und vor dem sechsten Spieltag ein nahezu umgekehrtes Torverhältnis beider - am Ende blieben in der Eishalle am Wilhelm-Kaisen-Platz allerdings zwei Punkte beim Außenseiter, der sich den 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)-Sieg nach Verlängerung mit einer starken Leistung ab der Spielmitte verdiente. "Wir wollten viel mehr Druck aufbauen, waren aber oft einen Schritt zu langsam" erklärte Mannheims Stürmer Markus Eisenschmid die geringe Ausbeute an der Nordseeküste.

In einem ausgeglichenen Beginn, in dem sich die Adler die 600 Kilometer weite Anreise vom Vortag aus den Beinen zu schütteln schienen, hatten sich die Blau-Weiß-Roten zunächst einer Strafzeit gegen Matthias Plachta zu erwehren, der wenig später mit einem Pfostenschuss erneut im Mittelpunkt stand (19.Minute). Nachdem einem Schlenzer von Kolarik (29.) abermals der Pfosten im Weg stand, war es Joonas Lehtivuori, der die Gäste in Führung schoss. Der Verteidiger löste sich mit einen schnellen Gegenangriff und verwandelte nach einem Querpass von Luke Adam gegen Pöpperle (31.). Allerdings war dies das letzte Zeichen, das die Kurpfälzer für längere Zeit setzte. Der Rückstand lockte die Hausherren spät aber gewaltig aus der Reserve, bis in die Schlussphase wurden die Adler mit einer Vielzahl gewonnener Bullys und großer Zweikampfstärke eingeschnürt. Logische Folge war der schnelle Ausgleich durch Friesen (34.), als der Mannheimer Block nicht zum Wechsel kam. "Wir stehen nicht gut im System", monierte David Wolf in der zweiten Pause.

Das System fanden der Powerforward und seine Mitspieler auch im Schlussdrittel nicht. Erstmals in dieser Saison ohne Überzahltreffer und das bei sechs Möglichkeiten - das sollte sich rächen. Als eine Strafe gegen Lehtivuori bis in die Verlängerung lief, nutzte Hooton (62.) den Vorteil aus, gerade als der Finne wieder zwei Schritte auf dem Eis war. Cody Lampl, der bei seiner Rückkehr mit den Adlern an die Stätte seiner dreijährigen Erfolgsgeschichte mit den Seestädtern gefeiert wurde, hatte sich nicht getäuscht. "Die Pinguine werden befreit und offensiv auftreten", lag der Mann mit dem Rauschebart richtig. Vor dem Dienstag-Heimspiel gegen die Iserlohn Roosters brauchen die Adler schnelle Regeneration und vielleicht auch eine Rotation.

Fischtown Pinguins Bremerhaven-Adler Mannheim 2:1 n.V. (0:0, 1:1, 0:0, 1:0); Tore: 0:1 Lehtivuori (31.), 1:1 Friesen (34.), 2:1 Hooton (62.); Schiedsrichter: Howard (USA), Köttstorfer (Bad Aibling); Strafminuten: 12/12; Zuschauer: 4136.