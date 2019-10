Von Rainer Kundel

Schwenningen. Irgendwas muss das spielende Personal der Adler Mannheim falsch verstanden haben. "Schwenningen ist zwar Letzter, aber eine gute Mannschaft in Überzahl, wir müssen dort weg von der Strafbank bleiben", sagte Pavel Gross am Freitag eine Viertelstunde nach dem berauschenden 8:3 Heimsieg gegen die Augsburger Panther zu den Medienvertretern. Es waren aber nicht nur die Strafzeiten - bis Ende des zweiten Abschnitts konnten die Schwenninger Wild Wings bei ihrem 6:1 (4:1, 2:0, 0:0) dreimal mit fünf gegen drei anstürmen - die den Meister im Landesderby früh auf die Verliererstraße brachten. Es war eine gewaltige Portion Überheblichkeit und mangelnder Respekt vor dem Gegner in den Köpfen, so wie man sich bei den ersten beiden Gegentreffern düpieren ließ.

Da kreiselten zum Beispiel Plachta und Katic mit dem Verdacht auf einen Schönheitspreis im Schwenninger Drittel ohne jede defensive Absicherung, was die Schwarzwälder mit schnellen Kontern dankbar ausnutzten. Erst nach dem sechsten Gegentreffer, dem vierten in Unterzahl, hatte Pavel Gross ein Einsehen und wechselte in der 32. Minute den sträflich im Stich gelassenen und geradezu "abgeschossenen" Dennis Endras gegen Johan Gustafsson aus.

"Wir haben eindeutig zu viele Strafen genommen, aber aufgeben ist keine Option", die Worte von Kapitän Marcel Goc nach 40 Minuten waren nicht wirklich eine Ansage. Die Adler hatten mit fünf Treffern in Rücklage mit dem Spielausgang nichts mehr zu tun. Als sie selbst dreimal in Überzahl antreten konnten, war die Pleite längst besiegelt. In den Sequenzen, in denen die Blau-Weiß-Roten komplett auf dem Eis standen, überboten sich ihre Angreifer an Harmlosigkeit. Bezeichnend, dass mit Valentino Klos ein 19-jähriger bei seinem zweiten DEL-Einsatz, jener Stürmer mit der wenigsten Profi-Erfahrung seine Mannschaft in Führung brachte. "Mit einer 1:6-Niederlage fährst du nicht gern nach Hause, auch wenn mein erstes DEL-Tor in Erinnerung bleibt", befand der Debütant nach dem bitteren 13. Spieltag.

Wenn die Gewinner-Mentalität, die Pavel Gross in der Vorwoche einforderte, nur in Heimspielen zum Tragen kommt, wird es schwer, sich als erster Verfolger des souveränen Tabellenführers EHC München zu etablieren. Die kommenden Tage dürften für das Team ungemütlich werden. Sich jedes Jahr einmal am Neckarquell vorführen zu lassen, im Vorjahr gab es ein 0:4, wird den Trainern gewaltig gegen den Strich gehen. Und dass Lehren gezogen wurden aus der Niederlage in Straubing vor einer Woche aufgrund mangelnder Laufbereitschaft war gestern auch nicht zu sehen.

Neben dem Auftritt am Neckarquell lieferten die Vorkommnisse vom Freitagabend mit dem rüpelhaften Verhalten der Augsburger Panther Gesprächsstoff. "Wichtig war, dass sich am Ende keiner verletzt hat", nahm Pavel Gross die Attacken gegen seine Spieler halbwegs gelassen. Dennoch sperrte die DEL gestern Vormittag die Augsburger Braden Lamb (zwei Spiele) und Scott Valentine (eine Partie). "Unsere Spieler haben Köpfchen bewiesen, sich verteidigt aber nicht überreagiert. Und die Schiedsrichter haben es gut gelöst und die Spieler ohne Shake-Hands in die Kabine geschickt", registrierte der Coach.

Schwenninger Wild Wings - Adler Mannheim 6:1 (4:1, 2:0, 0:0); Tore: 0:1 Klos (7.), 1:1 Yeo (8.), 2:1 Weiß (12.), 3:1 Thuresson (16.), 4:1 Bourke (19.), 5:1 Bourke (30.), 6:1 MacQueen (32.); Schiedsrichter: Iwert (Harsefeld), Schütz (Bad Aibling); Strafminuten: 6/16; Zuschauer: 5011.