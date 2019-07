Von Rainer Kundel

Mannheim. Udo Lindenberg, der nur wenige Meter von der Nebenhalle Süd entfernt an zwei Abendenden in der SAP Arena rockte und nuschelte, war nicht da. Dafür beobachteten bei der einwöchigen Talentsichtung ("Prospect Camp") der Adler Mannheim aber etliche Fans, Scouts, Trainer der Konkurrenz und Laufbahnberater die täglich zwei Übungseinheiten der zumeist 17- bis 20-jährigen Eishockeytalente.

Wenn Mike Pellegrims als einer von sieben Trainern, beobachtet von der Kamera des neu eingestellten Video-Analysten Florian Keinz die Kommandos gab, absolvierten die aus sechs Ländern stammenden Spieler Inhalte, deren Anspruch und Intensität einem Profitraining kaum nachstand. Ein Grund, weshalb sich auch der gerade erst vom NHL-Camp aus Detroit zurückgekehrte Moritz Seider in die Gruppe gesellte. "Ich stehe hier unter Vertrag und mache die Vorbereitung komplett mit", kündigte der 18-Jährige an. "Ende August erwarte ich einen Anruf aus Detroit, um zu erfahren wie es weitergeht".

Der Blick schweifte keinesfalls nur auf Seider, der zum x-ten Mal über seinen Aufenthalt in Vancouver berichten musste ("Am Tag des Draft fühlt man sich zwei, drei Stunden wie entführt"). Vor allem die kürzlich mit Profiverträgen ausgestatteten Tim Stützle (17) und Yannik Valenti (18) wollen sich in den kommenden Wochen für die zur Pflicht gewordenen beiden U 23-Positionen in der DEL empfehlen (die RNZ berichtete). "Wir haben hier eine gute Konkurrenzsituation, das spornt an", erwartet Chefcoach Pavel Gross bei sechs an Heilbronn vergebene Förderlizenzen an Feldspieler.

Valenti hat ein sportlich verlorenes Jahr bei den Vancouver Gians in einer kanadischen U-20-Liga hinter sich. "Die Trainer, die mich 2017 auswählten, waren bei meiner Ankunft nicht mehr da", bedauerte der ehemalige Jungadler aus dritter Generation einer hiesigen Eishockeyfamilie, "der neue Coach hat typisch nordamerikanisches Eishockey spielen lassen, Puck nach vorn und alle hinterher." Das sei seiner Spielweise nicht bekommen. "Ich habe im Februar entschieden, zurück zu kommen, aber die Zeit in Kanada war für meine Lebenserfahrung sehr aufschlussreich." Immerhin stand der Rechtsschütze in 74 Spielen bis zur Vizemeisterschaft im Team.

Ein solches Abenteuer kann auf Tim Stützle nicht zukommen. Zunächst wollte der in Viersen geborene Rheinländer nach einer Schnupper-Besuch an der University of New Hampshire ab 2020 für deren College-Team antreten. Vor zwei Wochen überlegte es sich der Jungadler-Topscorer anders und entschied sich nach Absprache mit seinem Vater für einen Dreijahresvertrag in Mannheim: "Die Adler sind eine professionelle Organisation, unsere Trainer bieten auf und neben dem Eis alles, um einen guten Karriereweg zu gehen." Stützle wird 2020 unter dem Top-20 beim NHL-Draft erwartet.

Am Rande des Camps erklärte Adler-Sportmanager Axel Alavaara gegenüber der RNZ, dass momentan kein weiterer deutscher Spieler für die Profis verpflichtet werden soll. Demnach wartet Tobias Rieder, der in Edmonton nicht mehr erwünscht ist, auf Offerten anderer NHL-Klubs. "Und Manuel Wiederer wird seinen Zwei-Wege-Vertrag bei den San Jose Sharks bis 2020 erfüllen", so der Kenntnisstand von Alavaara.