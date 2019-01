Von Achim Wittich

Mannheim. Zum Start ins neue Jahr haben sich die Adler Mannheim keine Blöße gegeben. Der souveräne Tabellenführer der Deutschen Eishockey Liga (DEL) schickte am Mittwochabend die Wolfsburger Grizzlys mit einer 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)-Pleite im Gepäck auf die lange Heimreise in die VW-Stadt. Die 10.901 Adler-Fans in der SAP Arena gingen gut gelaunt nach Hause und sehen ob der bis dato so starken Saison der Cracks von Trainer Pavel Gross erwartungsfroh 2019 entgegen.

Los ging’s im „Ufo“ damit, dass Hallensprecher Udo Scholz 27.500 Euro Erlös aus dem „Spiel der leuchtenden Herzen“ am Tag vor Heiligabend vermelden durfte. Kaum war diese frohe Botschaft verkündet worden, hätte David Wolf nur wenige Sekunden nach dem Eröffnungsbully den ersten Torjubel entfacht. Doch so schnell sollte die Hartgummischeibe dann doch noch nicht im Netz der Niedersachsen landen.

Vielmehr hätte der Tabellenvorletzte seinerseits fast gejubelt, als Mark Katic böse patzte (8. Minute). Und kurz darauf prüfte Valentin Busch Adler-Torwart Dennis Endras auf Herz und Nieren (9.). Die Blau-Weiß-Roten waren zunächst gar nicht im Spiel, zu viele Stockfehler musste Gross an der Bande mit ansehen.

Dann aber hatte Chad Kolarik bei der ersten Überzahl der Greifvögel wegen einer Spielverzögerung der „Wölfe“ die Führung auf dem Schläger – haute den Puck aber über das Gehäuse von Wolfsburgs Goalie David Leggio (13.). Doch die Grizzlys machten ihrem Gegner ein weiteres Geschenk, standen mit sechs Spielern auf dem Eis – Bankstrafe!

Mannheims Markus Eisenschmid ließ sich nicht zweimal bitten und brachte sein Team mit seinem elften Saisontreffer 1:0 in Führung (14.). „Das Spiel gegen Wolfsburg wird uns ebenfalls wieder alles abverlangen“, hatte Adler Janik Möser vor der Partie geahnt. Er lag bis dahin nicht so falsch. Eine kleine Boxeinlage zwischen Mannheims Finnen Joonas Lehtivuori und Cole Cassels rundete das Auftaktdrittel ab. Allerdings bekam Lehtivuori vier Strafminuten aufgebrummt, während sein Gegenüber mit zwei Minuten davon kam.

Der Spitzenreiter musste also die zweiten 20 Minuten in Unterzahl beginnen, doch kaum zu glauben: Erneut kassierten die Wolfsburger eine Bankstrafe. Doch nur Sekunden später fuhr Mannheims Phil Hungerecker von der Spielfläche zum Sünderbänklein. „Da will ich auch hin“, dachte sich postwendend wohl Gästespieler William Wrenn – und bekam seinen Wunsch erfüllt. Adler Sinan Akdag saß kurz darauf auch draußen. Dem Niveau der Begegnung tat das nicht wirklich gut.

Die Adler waren gerade wieder komplett, als Eisenschmid auf Kolarik passte und der das Spielgerät unter das Torgestänge hämmerte – 2:0 (28.). Das war dem Amerikaner aber noch nicht genug. Nach Zuspiel von Garrett Festerling erhöhte er auf 3:0 (34.). Die Partie gegen die ehemalige Mannschaft von Pavel Gross war frühzeitig entschieden. Das Schlussdrittel war nur noch Formsache für den Primus. Hungerecker stellte ebenfalls mit seinem Saisontreffer Nummer elf auf 4:0 (49.). Das 4:1 (51.) durch Brent Aubin war reine Ergebniskosmetik.

Als Wolfsburgs Trainer Hans Kossmann knapp vier Minuten vor dem Ende seinen Torwart herausnahm und alles riskierte, schob Eisenschmid den Puck ins leere Tor (59.). Janik Möser hatte doch nicht Recht, denn „alles abverlangt“ hatten die Wolfsburger ihm und seinen Kollegen nicht.

Adler Mannheim – Grizzlys Wolfsburg 5:1 (1:0, 2:0, 2:1); Schiedsrichter: Kannengießer/Schukies (Rosenheim/Herne); Tore: 1:0 Eisenschmid (14.), 2:0 Kolarik (28.), 3:0 Kolarik (34.), 4:0 Hungerecker (49.), 4:1 Aubin (51.), 5:1 Eisenschmid (59.); Strafminuten: 12/10; Zuschauer: 10.901.