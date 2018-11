Von Rainer Kundel

Mannheim. Trotz Deutschland-Cup-Pause hat die sportliche Leitung der Adler Mannheim keinesfalls die Füße hochgelegt. Manager Axel Alavaara beobachtete als Nordeuropa-Experte den Karjala-Cup in Helsinki, ein im Vergleich zum Deutschland-Cup höherwertiges Länderturnier mit Finnland, Schweden, Russland A und Tschechien als Teilnehmer. Inzwischen ist Alavaara, den wir auf Flughafen von Helsinki am Telefon erreichten, für zwei Wochen nach Nordamerika gereist, um sich mit den dortigen Scouts Todd Hlushko und Bill Stewart auszutauschen und ehemalige Jungadler-Spieler wie Marc Michaelis oder Julian Napravnik zu beobachten. Marcus Kuhl als Geschäftsführer des Nachwuchsleistungszentrums und Jochen Hecht reisten nach Füssen und Deggendorf, um Talente der deutschen U-20- bzw. U-17-Auswahl zu beobachten.

Die Profis des DEL-Tabellenführers steigen nach einem freien Montag und der Rückkehr der Nationalspieler heute wieder ins Training ein. Vor dem noch nicht ganz ausverkauften Liga-Klassiker gegen die Kölner Haie am Freitag (19.30 Uhr, SAP Arena), bei dem der Einsatz des angeschlagenen Markus Eisenschmid noch fraglich ist, sind nach Angaben von Matthias Binder bereits rund 13.000 Tickets verkauft.

Die RNZ sprach mit dem kaufmännischen Geschäftsführer über die Zuschauerentwicklung mit derzeit 10.335 Besuchern im Durchschnitt und die neue Aufgabe des früheren NHL-Profis Jochen Hecht.

Herr Binder, die Adler stehen schon früh zu Beginn ihrer Neuorientierung an exponierter Stelle und beherrschen mit acht Siegen in Folge die DEL. Inwiefern hinken die Zuschauerzahlen dem wieder gewonnenen Unterhaltungswert noch hinterher? Der Besuch im Landesderby gegen Schwenningen und bei den Spielen gegen Nürnberg und Ingolstadt fiel etwas enttäuschend aus. Ist diese Entwicklung ein typisches Phänomen im Herbst oder spielen auch drei eher magere Spielzeiten seit der letzten Meisterschaft 2015 und die teilweise kostenfreien TV-Übertragungen eine Rolle? Bei rund 7000 Dauerkarten fanden oft nur etwas mehr als 2000 Tagesgäste den Weg in die SAP Arena …

Wir beherrschen die Liga nicht, sondern haben lediglich einen sehr guten Start in die Saison hinter uns. Wir freuen uns, dass viele Dinge, die wir verändert haben, schon etwas früher als erwartet ihre Wirkung zeigen.

Die Zuschauerzahlen liegen in etwa bei den Werten der Vorjahre zu diesem Zeitpunkt.

Die Zahlen sind um diese Jahreszeit immer ähnlich und liegen nur bei besonderen Konstellationen im Spielplan höher. Dennoch muss man die gesamte Entwicklung im Auge behalten. Die Gründe hauptsächlich beim TV-Partner zu suchen, halte ich für falsch. Viel entscheidender bei dieser Frage ist für mich, wie wir einer Jahr für Jahr steigenden Vielfalt an Freizeitaktivitäten unserer Gesellschaft begegnen können.

Inwiefern muss der Klub mit Aktionen wie Erstsemester- oder Familientage auf sich aufmerksam machen oder die glanzvollen 90-er Jahre mit einem Retro-Abend wie gegen Krefeld am 23. November in Erinnerung rufen?

Aus den vorgenannten Gründen ist es für uns immer wichtig, durch besondere Aktionen in der Arena freie Kapazitäten zu minimieren. Der 90-er Tag dient aber eher dazu, unsere Clubtraditionen zu leben und diese in die nächste Generation zu transportieren, als der Zuschauergewinnung.

In den letzten Tagen gab es Gerüchte über die Zukunft von Jochen Hecht, der sich als Spiele- und Spieler-Beobachter zur Entlastung von Sportmanager Axel Alavaara ins Gespräch gebracht hat. Nach unseren Informationen war es ja so, dass ihm die Adler bis weit in den Sommer eine Position der beiden Assistenztrainer freigehalten haben, Hecht aber aufgrund des umfangreichen Aufgabenzuschnitts abgesagt hat.

Zu den Gerüchten um Jochen Hecht werde ich mich nicht beteiligen. Jochen Hecht beobachtet für uns DEL-Spiele und interessante Spieler in der Liga. Wir schätzen den großen Erfahrungsschatz von Jochen sehr, und freuen uns, dass er uns bei dieser wichtigen Aufgabe unterstützt.