Von Rainer Kundel

Mannheim. Wochenlang sah es so aus, als herrschten in der DEL Handball-Verhältnisse, wo die Spitzenklubs der Bundesliga nur selten Punkte gegen die "Laufkundschaft" liegen lassen. Die Niederlagen der Adler Mannheim in Wolfsburg und des EHC München in Krefeld haben nun dem Zweikampf um die Pole Position nach der am 3. März endenden Hauptrunde neue Würze verliehen. Auch wenn der Vorsprung der Kurpfälzer wieder auf sechs Zähler angewachsen ist, wittern die Münchner ihre Chance, sich noch bis zu einem denkbaren Playoff-Finale das Heimrecht zu sichern.

Adler-Trainer Pavel Gross wehrt sich dagegen, dem heutigen Gastspiel des Titelverteidigers in der seit drei Wochen ausverkauften SAP Arena eine überhöhte Bedeutung beizumessen: "Es gibt auch da nur drei Punkte und die Saison ist danach weder für den Sieger noch den Verlierer entschieden."

So war auch der Mannheimer Klubrekord mit 109 Punkten nach der nervenaufreibenden Dienstag-Partie gegen Bremerhaven kein Thema. Das Wort "Playoff" mag Gross noch nicht hören. "Alle sind derzeit etwas nervös, aber es geht erst in drei Wochen los". Gross und sein "Co" Mike Pellegrims blicken auf das Tagesgeschäft und sind damit bisher gut gefahren. Von Perspektiven und dem oft geforderten "Claims abstecken" halten sie nicht viel. Im Gegensatz zu alteingesessenen Anhängern, die im Falle eines Mannheimer Sieges - es wäre der dritte im direkten Vergleich mit dem Titelverteidiger - eine Langzeitwirkung mit mentalem Vorteil für eine mögliche finale Verabredung der "Schwergewichte" über Ostern sehen.

Gross sprach noch am Dienstagabend in der Kabine die Mängel mit neun Gegentoren aus den letzten beiden Partien (ohne das Empty-net-goal in Bremerhaven) an, wehrte sich aber im Gespräch mit der RNZ, dass der Auftritt "vogelwild" gewesen sei. "Bei uns gibt es immer ein System, wie in jeder Zone zu verteidigen ist". Die Detail-Analyse von Gross: Zwei Gegentreffer resultierten aus individuellen Fehlern (Anm. d. Red. Möser, Katic), bei einem sei der komplette Block "passiv" gewesen, einer fiel in Überzahl und bei einem sei "die Scheibe ganz eigenartig" über die Linie gerutscht. Für keines der Gegentore machte der Coach Dennis Endras verantwortlich. Arg viel Verbesserungsbedarf sieht der 50-Jährige nicht: "Es ist die Summe von Kleinigkeiten, die wir besser machen müssen." Auch Kapitän Marcus Kink bleibt positiv: " Bevor es zu glatt läuft, ist es gut zu wissen, dass wir noch was zu verbessern haben".

Andrew Desjardins, der verlängerte Arm von Gross auf dem Eis, erinnert sich kaum noch, wann er zuletzt einen Hattrick erzielte: "Das muss in der OHL gewesen sein" - also vor zwölf Jahren in der Ontario Hockey League bei Soo Greyhounds. Deren Klubwappen ziert ein "Greyhound", weil der damalige Manager der Meinung war, ein Greyhound sei schneller als ein Wolf, der im Wappen des Erzrivalen Sudbury Wolves versteckt war. Vielleicht hat sich der inzwischen 32-Jährige und mit 40 Punkten gut beim Score vertretene Center daran erinnert, als er davon sprach, dass er heute einen "Hundekampf" erwarte. Von den Absenzen erwarteten die Adler "mindestens Einen" (Gross) zurück. Dabei handele es sich, wie Gross andeutete, eher um Brent Mikkelson als um Top-Scorer Chad Kolarik, dessen ominöse Verletzung aus der Liga-Pause Anfang Februar stammt.

Heute, 19.30 Uhr: Mannheim - München; Sonntag, 14 Uhr: Nürnberg - Mannheim.