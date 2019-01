Mannheim. (dpa/lsw) Wegen einer Schulterverletzung fällt Moritz Seider bei den Adler Mannheim etwa fünf Wochen aus. Dies teilte der DEL-Tabellenführer am Mittwoch mit. Der 17 Jahre alte Eishockey-Verteidiger war nach dem Heimspiel gegen die Eisbären Berlin am 10. Januar angeschlagen.

Nachdem in den vorangegangenen Tagen keine Besserung eingetreten war, wurden weitere Untersuchungen durchgeführt. Wegen einer Schulterläsion hatte das Toptalent bereits im November pausieren müssen, spielte danach aber als Kapitän bei der U20-Eishockey-WM.

Bei den Mannheimern fallen derzeit auch Torhüter Dennis Endras, die Verteidiger Thomas Larkin und Janik Möser sowie Marcel Goc aus. Der Angreifer, der sich am zweiten Spieltag beim 5:1-Erfolg in Augsburg einen Bruch der Kniescheibe zugezogen hatte, ist ins Mannschaftstraining zurückgekehrt.

«Wann ich wieder spielen kann, hängt davon ab, wie das Knie in der nächsten Woche auf die Belastung reagiert», erklärte der 35-Jährige, der die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft im Februar 2018 in Pyeongchang als Kapitän zur olympischen Silbermedaille geführt hatte. Ein Einsatz am Wochenende ist ausgeschlossen, spätestens nach der Länderspielpause Mitte Februar will Goc sein Comeback allerdings feiern. Dann könnte er sich in den abschließenden sieben Hauptrundenpartien für die Playoffs einspielen.