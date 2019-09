Von Rainer Kundel

Mannheim. Diese Woche nach dem Training der Adler Mannheim: Tim Stützle wird von den Medienvertretern interviewt, während einige Teamkollegen anstelle des Auslaufens noch einige Minuten vor dem Spielerausgang der SAP Arena den Fußball hochhalten. "Timmi und Tommi" ruft Ben Smith im Vorbeigehen, als er den 17-jährigen Rookie (Liga-Neuling) vor der Kamera stehen sieht und Tommi Huhtala vorbeikommt. Aus diesen Namen setzt sich die derzeit zweite Sturmreihe zusammen.

Wenn Tim Stützle am Freitagabend sein erstes DEL-Spiel vor großer Kulisse mit den Adlern bestreitet, hat er weder Lampenfieber noch ist er nervös. "Nein, dafür war die Champions-League eine gute Vorbereitung, in Wien und Tychy war es ja auch sehr laut". Beim Amerikaner Ben Smith und dem Finnen Tommi Huhtala fühlt sich das große Talent gut aufgehoben.

In allen neun Spielen der letzten vier Wochen blieben die drei zusammen in einer Reihe. "Tommi und Ben geben mir Tipps auf und neben dem Eis, von ihnen lerne ich täglich ebenso wie von unseren Trainern dazu", profitiert der Linksaußen von den Routiniers.

Stützle, geboren in Viersen am Niederrhein, kam 2017 aus Nachwuchs der Krefeld Pinguine ins Jungadler-Projekt und war sofort der herausragende Stürmer. Pavel Gross belohnt den mit großer Spielintelligenz ausgestatteten Youngster mit Einsätzen im Überzahlspiel. "Ich hoffe, das bleibt so", freut sich Tim auf viel Eiszeit.

Stützle nimmt nach dem wohl endgültigen Weggang von Moritz Seider und der Teilnahme von Lean Bergmann am Prospect-Camp der San Jose Sharks einen von zwei der Liga auferlegten U23-Kaderplätze ein. Auf Bergmann hoffen die Adler noch, Pavel Gross hatte ihn fest in seiner Planung. "Wenn nicht, wäre es schon eine Enttäuschung, aber wir können es nicht beeinflussen", so der Trainer.

Die Hoffnung von Axel Alavaara, dass die Kalifornier den bald 21-Jährigen noch ein Jahr "laufen lassen", begründet sich realistisch darin, dass die Sharks derzeit 35(!) Stürmer im Camp haben. Da heißt es, sich durchzuboxen. Ansonsten werden die ersten beiden Liga-Spiele die gleichen Blöcke bestreiten, die am vergangenen Wochenende 9:0-Tore in der Champions-League schossen. Andrew Desjardins und Markus Eisenschmid sind zwar wieder im Mannschaftstraining, aber im weißen Signaltrikot - ein Zeichen für die Mitspieler: Körperkontakt meiden!

Dass der Meister in der Umfrage bei den Trainern und Managern der Konkurrenz als erster Titelkandidat genannt wird, ficht Pavel Gross nicht an. Gut gelaunt, befand der 51-Jährige auf der Wochen-Presskonferenz: "Ich wäre enttäuscht gewesen, wenn der Name Mannheim nicht als Favorit gefallen wäre. Wir sind nicht hier, um für die Top Ten zu spielen. Jeder wird uns schlagen wollen, aber wir haben uns gut entwickelt."

Vor der DEL-Heimpremiere 2019/20, dem Liga-Klassiker gegen die Kölner Haie (Sonntag, 17 Uhr) - bisher sind 11.500 Tickets verkauft - startet das Fanprojekt wieder zur "QuadRADetour" zu Gunsten "Rosy’s Kids Corner". Damit unterstützen die Anhänger zusammen mit der Inter-Versicherungsgruppe ein Projekt von "Adler helfen Menschen", die Mannheimer Kinderkrebsstation. Der langjährige Klub-Partner spendet 5,55 Euro für jeden, der sich für die Strecke vom alten Eisstadion am Friedrichspark (Abfahrt 14 Uhr) bis zum Bösfeld (geplante Ankunft 15.15 Uhr) aufs Fahrrad schwingt.

DEL, Freitag, 19.30 Uhr: Nürnberg Ice Tigers-Adler Mannheim; Sonntag, 17 Uhr: live in Sport 1.