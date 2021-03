Von Rainer Kundel

Mannheim. Die erste weite Reise dieser außergewöhnlichen Saison liegt hinter den Mannheimer Adlern und hat einen Vorgeschmack darauf gegeben, was den Mannschaften in der Nord-Süd-Verzahnungsrunde der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) noch bevorsteht. Weg vom üblichen Eishockey-Rhythmus Dienstag-Freitag-Sonntag, haben die Kufencracks eine Agenda mit völlig unterschiedlichen Belastungen zu bewältigen. Gab es während der Gruppenspiele mehrmals Pausen von sieben Tagen und mehr, ist der Terminkalender nun eng getaktet.

So haben die Adler Mannheim drei sogenannte "Back-to-back-Spiele" zu absolvieren, wie man zwei Partien ohne Ruhetag bezeichnet. Die ersten davon liegen mit der Nord-Reise nach Bremerhaven (0:5-Niederlage) und Wolfsburg (1:0-Sieg) hinter dem amtierenden Meister. Auch wenn die Belastungen von den Spielern öffentlich häufig relativiert werden ("Wir spielen lieber als zu trainieren") und Eishockey eine Intervallsportart mit Einsätzen von durchschnittlich 45 bis 70 Sekunden im Wechsel ist: In den Kleidern bleiben die Spiele nicht stecken, zumal nach Ende der gruppeninternen Spiele auch längere Reisen dazu kommen.

Auf diese Umstände wollte kaum jemand die deftige Niederlage in Bremerhaven und das überschaubare Niveau bei den Wolfsburger "Maurermeistern" schieben. Die Mehrzahl der Spieler äußerte sich zur aktuellen spielerischen "Delle" mit der kärglichen Ausbeute von drei Toren aus den letzten drei Spielen kritisch. "Die Schlüsselmomente sind alle gegen uns gelaufen", befand David Wolf nach der Abreibung von Bremerhaven.

Auch Offensiv-Verteidiger Mark Katic redete nichts schön. "Wir haben da kaum etwas zustande gebracht. Alles, was schiefgehen konnte, ist schiefgegangen." Mit einer guten Arbeitsauffassung hellte sich 26 Stunden später die Stimmung wieder auf. In Wolfsburg standen zwei ehemalige Grizzlys auf Adler-Seite im Mittelpunkt: Felix Brückmann (2014 bis 2020 bei den Niedersachsen) und Björn Krupp (2014 bis 2019). Der Sohn von Uwe Krupp, dem ehemaligen Bundestrainer und ersten deutschen Stanley-Cup-Siegers der NHL, ist als klassischer Defensivspieler nicht gerade für seine Torgefährlichkeit bekannt.

"Es war kein Eishockey-Leckerbissen. Dass ich den Treffer erzielt habe, ist natürlich ein schönes Gefühl", freute sich der 30-jährige Verteidiger. "Keine Geschenke verteilen" wollte Torhüter Brückmann, auch wenn er selbst vor dem Spiel von Wolfsburgs Manager Charly Fliegauf als Anerkennung für sechs Jahre in der VW-Stadt mit einem Trikot mit seiner Rückennummer 90 beschenkt wurde. "Nach den Erfahrungen von Bremerhaven wollten wir unsere Konzentration erst mal auf die Defensive legen."

Unterdessen werden die Aussetzer von Thomas Larkin für die Adler zunehmend ein Problem. Beginnend mit den bis heute zivil- und strafrechtlich nicht abgeschlossenen Folgen einer Attacke auf den Spieler Daniel Paille im Champions-League-Spiel 2017 in Gävle (Schweden), fortgesetzt mit einem Pucktreffer nach Abpfiff auf Schiedsrichter Marian Rohatsch im Februar 2020 in Bremerhaven (neun Spiele Sperre) und nun mit einem unmotivierten Check gegen Kopf und Nacken des Bremerhaveners Carson McMillan ist der italienische Nationalspieler längst in den Fokus der Disziplinarkommission der DEL gerückt. Über die Berechtigung der Sperre von drei Spielen – die Liga stellte die Szene auf ihrer Homepage zur Ansicht – gibt es keine zwei Meinungen. Es ist nun an der Zeit, dass auch der Klub ein öffentliches Zeichen einer Maßregelung setzt. Pavel Gross hat sein Unverständnis über das Verhalten bereits kundgetan.