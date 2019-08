Von Rainer Kundel

Mannheim. Wenn am Montag um die Mittagszeit die Reise für die Adler Mannheim für eine Woche ins Trainingscamp in die Schweiz geht, wo in Wil im Kanton St. Gallen ab Donnerstag zwei Testspiele gegen den EHC Biel und die ZSC Lions Zürich anstehen, liegen hinter den Cracks nicht nur sechs Tage Eistraining. Alle Spieler hatten auch anspruchsvolle Fitnesstests zu bestehen, die neben den für die Erteilung der Spielerlizenz notwendigen sportmedizinischen Untersuchungen stattfanden.

Anton Blessing, der als Athletiktrainer Martin Müller und Ronny Arendt abgelöst hat und von "Allout Performance" aus dem bayrischen Aidenbach dauerhaft für die Mannheimer abgestellt ist, arbeitet dabei auch mit Profiling-Methoden.

Deshalb sind die Adler aber noch lange nicht Gegenstand kriminalistischer Untersuchungen geworden. Unter Profiling im Sport versteht man gemeinhin die Erstellung des Gesamtbildes einer Persönlichkeit, man spricht dabei von einem athletischen Fingerabdruck. "Wir beginnen mit der Anthropometrie, das ist die genaue Vermessung jedes Spielers. Körpergröße, Gewicht, aber auch die Arm- und Beinlängen werden notiert und mit den Werten des Vorjahres verglichen", erklärt der im sechsten Jahr als Performance-Coach tätige Blessing.

Die damit erstellte Körperkomposition dient als Grundlage für die individuelle Ausgestaltung der Trainingspläne. Der Ist-Zustand entscheidet dann über die nächsten Schritte zur Leistungsoptimierung.

Es wird dabei hoch, weit und seitlich gesprungen. Es werden Klimmzüge gemacht, die Explosivkraft gemessen und ein Kraftprofil erstellt. "Wir schauen uns an, mit welcher Geschwindigkeit der Spieler welches Gewicht bewegen kann, um die vorhandenen Potenziale auszuloten", begründet Blessing die sich auf den ersten Blick nicht selbsterklärenden Übungen aus der letzten Juli Woche im Sport-und Reha-Zentrum der TSG 1899 Hoffenheim in Zuzenhausen. Ein Teil der so gewonnenen Werte spiele auch für einen möglichen Reha-Prozess im Laufe der Saison eine Rolle.

"Mit zwei herausfordernden Übungen können wir nach einer Verletzung ermitteln, wo ein Spieler von seinem Kraftkontrolllevel beziehungsweise seiner funktionellen Beweglichkeit im Vergleich zu Saisonbeginn steht. So lässt sich einfacher eine Aussage darüber treffen, wann der Verletzte wieder aufs Eis zurückkehren kann."

Die seit drei Jahren bestehende Zusammenarbeit mit der "achtzehn99 Reha-GmbH" haben in der vergangenen Saison vor allem Marcel Goc, Dennis Endras und Meistertorschütze Thomas Larkin nach langwierigen Verletzungen schätzen gelernt.

Einen weiteren Ansatz verfolgten Determinations-, Stress-, Persönlichkeits- und Motivtests. Dabei steht die Psyche der Spieler im Vordergrund. "Auch auf mentaler Ebene kann man trainieren. Manchmal muss man an die Psyche der Jungs, um den nächsten Schritt nach vorne machen zu können", begründet Allout-Performance-Direktor Gerrit Keferstein, ein studierter Mediziner, warum die Cracks eine schnelle Reizverarbeitung, Handlungs-und körperliche Koordinationsfähigkeit unter Beweis stellen mussten und diverse Fragebögen zu bearbeiten hatten.

Zum Abschluss kamen die Eishockeyspieler auf dem Laufband wieder ins Schwitzen. Beginnend bei 6 km/h steigerte sich die Geschwindigkeit alle drei Minuten um 2 km/h, die besten schafften 18. "Wir versuchen, das Energiesystem besser zu greifen", lässt Blessing die Spieler mit Atemmaske ausstatten und mit Elektroden verkabeln.

Dazu wird in jedem Intervall Blut abgenommen und der Blutdruck gemessen. "Damit bekommen wir einen Eindruck, wie es sich mit dem Sauerstoffhaushalt der Jungs verhält und ab wann der Körper beginnt, saurer zu werden".

Es vergingen rund zwei Stunden, bis ausreichend Daten ermittelt waren, um ein Fitness-Profil für jeden Spieler zu erstellen. Wo die Kriminalistik versucht, im nächsten Schritt den Täter zu fassen, weiß man bei den "Greifvögeln" nun, welchen Ansatz es braucht, um den nächsten Schritt machen zu können.