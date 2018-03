Von Rainer Kundel

Nürnberg. Eishockey in Überlänge sahen die Besucher in der Nürnberg Arena, wo sich die einheimischen Tigers und die Adler Mannheim in einem gutklassigen Match 65 Minuten lang einen heißen Kampf lieferten. Danach entschied beim 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)-Sieg nach Penaltyschießen erst der 17. Anlauf, bei dem Brent Raedeke den starken Torhüter Treutle bezwingen konnte. Dennoch sahen sich die Mannheimer für ihren über 40 Minuten dominanten Auftritt nicht mit der vollen Ausbeute belohnt, weil ihr Überzahlspiel stagniert.

"Wir sind in den letzten Spielen von unserem Konzept abgekommen, das war heute ein Schritt in die richtige Richtung", meinte Marcel Goc nach drei Niederlagen. Ausgerechnet bei den Franken, wo die Adler in den letzten Jahren häufig nur die Rolle des Punktelieferanten abgegeben hatten, bot die Mannschaft von Trainer Sean Simpson über die volle Distanz wieder eine konzentrierte Leistung. Bei Ansicht des aktuellen Tableaus schmerzt dagegen die Nullausbeute gegen Mannschaften mit deutlich weniger Ambitionen wie Bremerhaven und Straubing - hoffentlich nur ein Phänomen der üblichen Verrücktheiten der ersten Saisonphase im Frühherbst.

Sean Simpson veränderte nach der 2:3- Niederlage in Straubing erneut drei der vier Sturmreihen. Dennoch traf zur Führung nach dem ersten Drittel keiner der bislang mit Ladehemmung aufwartenden Hochkaräter wie Luke Adam oder Ryan MacMurchy, sondern mit Phil Hungerecker (11. Minute) der 23-jährige Förderlizenzspieler aus Kassel. Nach einem Querpass von Kolarik hob er die Scheibe geschickt über Treutle. Die Mannheimer wählten ein laufintensives Forechecking, um den Spielaufbau der Franken zu unterbinden und hatte durch Kink (7./18.) und Plachta (11.) gute Möglichkeiten zu einer höheren Führung. Die Nürnberger gaben dagegen erst durch ein Powerplay nach einer grenzwertigen Strafe gegen Larkin ein Zeichen von sich. Ein Rückstand ist für sie kein Grund zur Beunruhigung. Die Mannschaft von Rob Wilson kassierte bisher in allen sechs Partien dieser Saison das 0:1. Ihr Ansturm kam, die Blau-Weiß-Roten konnten das Geschehen im zweiten Drittel nicht mehr ganz kontrollieren. Die Adler brachten sich bis zur 30. Minute durch drei Strafen in die Bredouille, wobei Nürnberg beim 1:1 von einer Vier-gegen- drei-Überzahl profitierte. Der halbhohe Schlagschuss von Aronson fand dabei von der Kelle des viel beschäftigten Dennis Endras den Weg ins Netz. Einen noch größeren Vorteil - eine anderthalb Minute währende doppelte Überzahl - machten sich die "Greifvögel" nicht zunutze, weil die Box der Gastgeber gut abräumte und nur Schüsse von der Seite zuließ.

Mit einer deutlichen Fehlerminimierung zogen die Gäste die Partie wieder an sich. Schon nach wenigen Sekunden im Schlussabschnitt hatte Marcel Goc den möglichen "Dreier" auf dem Schläger, Treutles Reflex verhinderte das erste Saisontor für den Center, so dass es trotz Überlegenheit der Kurpfälzer und einigen spektakulären Aktionen in der Verlängerung ins Penaltyschießen ging.

Offenbar glimpflich kamen die Mannheimer bei drei brutalen, aber nicht geahndeten Checks gegen Colaiacovo, MacMurchy und Plachta davon, die nach kurzem "Schütteln" allesamt weiterspielen konnten.

Nürnberg Ice Tigers - Adler Mannheim 1:2 n.P. (0:1, 1:0, 0:0, 0:1); Tore: 0:1 Hungerecker (11.), 1:1 Aronson (28.), 1:2 Raedeke (65./Penalty); Schiedsrichter: Hunnius (Berlin), Schrader (Dorsten); Strafminuten: 12/14; Zuschauer: 5056.