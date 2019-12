Von Rainer Kundel

Mannheim. Unterbrochen vom Spiel der leuchtenden Herzen am kommenden Sonntag (16.30 Uhr) gegen die Straubing Tigers sind die Adler Mannheim bis Jahresende auf einem "Road Trip" mit zweimal drei Auswärtsspielen in Folge: Nach München folgt am Dienstag Nürnberg, am Freitag Berlin und beginnend mit dem zweiten Weihnachtsfeiertag sind Schwenningen, Ingolstadt und Köln die Ziele der Städtereisen des deutschen Eishockeymeisters. Um Buskilometer zu sparen, blieb die Mannheimer Reisegesellschaft nach dem 4:2-Sieg in München gleich in Bayern, bevor am Abend (19.30 Uhr) die Nürnberg Ice Tigers bezwungen werden sollen.

Wie es scheint, kommt es doch nicht zu dem allseits befürchteten Alleingang des EHC München. Die Adler mit sechs und die Straubing Tigers mit drei Zählern Rückstand befinden sich in Schlagdistanz. Überraschend nur, mit welcher Beharrlichkeit und Konstanz sich der jahrelange "Zwerg" aus Straubing zwischen den Finalisten aus dem Frühjahr eingebettet hat.

Nach dem Gipfeltreffen-Dèja-vu – auch im Dezember 2018 sammelten die Adler innerhalb weniger Tage fünf Punkte beim größten Rivalen München ein – geht es mit breiter Brust zum Rangfünften nach Franken. Mit einem weiteren Sieg würde die Mannschaft von Pavel Gross ihren Rekord aus der Vorsaison überbieten, in der sie vom 12. Oktober bis 16. November neun Siege in Folge verbuchte. Der von den Adlern nach wie vor gehaltene Ligarekord mit 15 Siegen vom 27. November 2001 bis 18. Januar 2002 liegt dagegen noch etwas in der Ferne.

#Endstand So haben wir uns das vorgestellt. Wir gewinnen auch die zweite Partie binnen sieben Tagen in München. Nico Krämmer, Björn Krupp mit seinem ersten Treffer für die Adler, Matthias Plachta und David Wolf erzielen unsere Tore. #RBMvsMAN pic.twitter.com/xx24tqLewM — Adler Mannheim (@adlermannheim) December 15, 2019

"Alle machen 60 Minuten ihren Job", hat Björn Krupp eine einfache Erfolgsformel parat. Dazu gehört es auch, hart im Nehmen zu sein: Joonas Lehtivuori wurde am Sonntag vom Puck im Gesicht getroffen, der Finne schüttelte sich und kam nach kurzer Behandlungspause bei Physiotherapeut Michael Ludwig wieder aufs Eis. "Da wurde nur etwas ein bisschen geklebt", berichtete der Verteidiger und freute sich über drei Punkte: "Wir haben nie daran gezweifelt, dass wir die Rückstände aufholen können. Hinten standen wir stabil, vorne wurde hart gearbeitet."

Pavel Gross registrierte einen schnellen Lerneffekt. "Wir haben innerhalb einer Woche gelernt, dass wir wirklich 60 Minuten durchziehen müssen", freute sich der Trainer: "Mit der Qualität auf dem Eis, der Stimmung und der Kulisse war das wieder Werbung für unseren Sport." Statistik-Freaks haben errechnet, dass Johan Gustafsson, derzeit aufgrund einer Armverletzung von Dennis Endras im Dauereinsatz, mit 90,54 Prozent die beste Fangquote aller Torhüter seit der Deutschland-Cup-Pause aufweist. Sieben Einsätze mit neun Gegentoren stehen für den etwas unglücklich in die Saison gestarteten Schweden seit 15. November zu Buche.

In Tagen mit knappen personellen Ressourcen bewährt sich die große Durchlässigkeit in den Mannschaften der Adler-Organisation: Die Förderlizenz-Spieler Soramies und Preto füllen Lücken bei den DEL-Profis, Moritz Wirth spielt dafür ebenso wie die Jungadler-Angreifer Detig und Ribarik in Heilbronn. Und vom ältesten Schüler-Jahrgang rückten bei den beiden 5:2-Siegen der Jungadler in Düsseldorf einige ins DNL-Team auf. Eine perfekte Förderung auf mehreren Stufen.

Dienstag, 19.30 Uhr: Nürnberg Ice Tigers - Adler Mannheim.