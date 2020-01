Von Rainer Kundel

Mannheim. Die Mannheimer Adler haben von Mitte Dezember bis zum letzten Sonntag so ziemlich alle Himmelsrichtungen bereist, jetzt gleicht sich der Auswärts-Überhang an Spielen wieder aus. Vor dem Heimspiel-Doppelpack gegen die "Nordlichter" Fischtown Pinguins Bremerhaven (Donnerstag, 19.30 Uhr, SAP Arena) und Grizzlys Wolfsburg (Sonntag, 19 Uhr) hat sich die personelle Situation beim Eishockey-Meister allerdings noch immer nicht entspannt.

Marcel Goc (Beinverletzung) und Valentino Klos (Handbruch am 18. Oktober) nahmen beim Training noch im weißen "Kein-Kontakt"-Trikot teil und die vor einer Woche aufgetretene Grippe bei Nico Krämmer und Matthias Plachta erweist sich als hartnäckig. "Wir können noch nicht mit ihnen planen", sagt Pavel Gross.

Dafür konnte der Trainer einen Rückkehrer begrüßen. Janik Möser nahm zwei Monate seit der Ausleihe zu den Iserlohn Roosters am Dienstag erstmals wieder am Mannschaftstraining teil. "Die Zeit in Iserlohn hat mir viel Spielpraxis verschafft, ich war unter den ersten vier Verteidigern und habe regelmäßig Einsätze in Unterzahl bekommen", freut sich der Käfertaler, wieder bekannte Gesichter zu sehen. Aufgrund seiner Vielseitigkeit ist ein baldiger Einsatz des 24-Jährigen in der vierten Sturmreihe nicht ausgeschlossen.

Adler gegen Bremerhaven – da war doch was. Nicht nur, dass sich die Seestädter im vierten Jahr seit ihrem Aufstieg wieder als vollwertiger Konkurrent erweisen und seit 8. Dezember in zehn Spielen immer punkteten. Ihr letzter Auftritt in der SAP Arena am 19. Februar 2019 erinnert an ein Thema, das aktueller denn je ist.

Damals platzte nach Monaten des Herunterschluckens aufgrund grob fehlerhafter Schiedsrichter-Entscheidungen bei Pinguins-Trainer Thomas Popiesch und Pavel Gross viel Ärger heraus, wobei sich beide in der Sache einig waren, Popiesch aber aufgrund nicht ganz so wohlfeiler Formulierungen im Gegensatz zu Gross ("Wir haben ein Pflaster auf dem Mund bekommen") mit einer Geldbuße belegt wurde.

Das Thema beschäftigt inzwischen wieder die Klubs. Die seit Monaten anhaltende lange Leine des Streifendienstes gipfelte vor der Jahreswende in heftigen Attacken an den Mannheimern Wolf und Huhtala, wobei die Aktionen nicht aus Zweikämpfen heraus rührten, sondern üble Tätlichkeiten waren, die nicht mal in einer Grauzone vertretbar sind.

Kurt Kleinendorst, Trainer der Nürnberg Ice Tigers, steht als Neuling in der DEL mitnichten in Verdacht, alte Rechnungen zu begleichen. Dennoch wunderte sich der US-Amerikaner jüngst, als einer seiner Spieler eine Vier-Minute-Strafe erhielt, obwohl die gegnerische Verletzung von einem Zusammenprall mit einem Mitspieler herrührte. "Wie kann man was bestrafen, das man nicht gesehen hat, es ist einfach nur frustrierend. Ich kann mittlerweile je Spielstand vorhersagen, wer das nächste Powerplay erhält und wie das Spiel verläuft."

Der 59-Jährige fragt sich: "Was macht die Liga, um den Schiedsrichtern zu helfen. Es ist noch nie ein Schiedsrichterbeobachter in mein Büro gekommen, um sich vorzustellen und uns Trainern ein Feedback zu geben." Die deutschen Schiedsrichter seien trotz vielfacher Unterstützung ausländischer Profis "bestimmt großartige Jungs, aber sie haben große Schwierigkeiten richtig zu pfeifen und das ist ein Problem." In dieselbe Kerbe schlägt Pavel Gross, der im Gespräch mit der RNZ bemängelte, dass er die Transparenz vermisst, wie die Schiedsrichter sich selbst sehen und welche Lehren aus den Beurteilungen der (inkognito auftretenden) Beobachter gezogen werden.

Von der Diskussion beeindruckt, hat der Disziplinar-Ausschuss der Liga die Messlatte höher gelegt und das letzte schwere Foulspiel des Kölners Marcel Müller (Check gegen Kopf oder Nacken) mit einer Drei-Spiele-Sperre geahndet. Und sie hat wirkliche Fouls von unglücklichen Zweikämpfen unterschieden, wo den Referees angesichts der Schnelligkeit der Abläufe nichts anderes übrig bleibt, als die zunächst scheinbare Verletzungsfolge zu bestrafen.

So geschehen beim Zweikampf von Björn Krupp und Luke Adam am Sonntag in Düsseldorf. Das Verfahren gegen den Adler-Verteidiger wurde eingestellt. DEG-Harold Kreis (60) nach dem 1:3: "Gewisse Entscheidungen auf dem Eis sind wie das Wetter, man kann sie nicht vorhersehen".

Donnerstag, 19.30 Uhr: Adler - Fischtown Pinguins Bremerhaven; Sonntag 19 Uhr: Adler - Grizzlys Wolfsburg.