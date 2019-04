Von Rainer Kundel

Mannheim. Trotz gegensätzlicher Beteuerungen: Die Bedenken, dass die Adler Mannheim nach neun Tagen Pause schwer ins Halbfinale kommen würden, sind voll durchgeschlagen. In einem von Taktik geprägten Abnutzungskampf beim etwas glücklichen 1:0-Erfolg zum Auftakt der Vorschlussrunde hatten aber auch die Kölner Haie nur dann Vorteile, wenn ihnen die Mannheimer Platz ließen oder durch Fehler in Position brachten. Das Fazit vom ehemaligen Nationalspieler und TV-Kommentator Erich "Rick" Goldmann: "Das war spielerisch kein Leckerbissen, dennoch war die Partie spannend und vor allem bis zum Ende sehr ausgeglichen".

Trainer Pavel Gross versicherte, von der Taktik der Haie "nicht überrascht" gewesen zu sein. Er erwartet auch in den kommenden Partien, dass die Haie den systembedingt auf viel offensiven Druck ausgelegten Adlern wenig Platz auf dem Eis lassen werden. Gleichwohl ist sich der 50-Jährige sicher, "dass wir besser spielen müssen und auch werden".

Bemängelt hat der Coach ausdrücklich, dass sein Team im Powerplay erneut mit viel Risiko auftrat und um ein Haar in zwei "Shorthander" gelaufen wäre. Routinier Marcel Goc, der auch im Unterzahlspiel glänzte und dabei fast zweimal getroffen hätte, macht sich wenig Hoffnung auf Spiele mit offenem Visier. "Köln wird uns nicht ins offene Messer laufen", ist sich der Kapitän der Silber-Helden von Pyeongchang sicher.

Der allseits gelobte Dennis Endras, der nicht nur mit einer wundersamen Parade zweieinhalb Minuten vor Schluss gegen Ryan Jones quer in der Luft liegend den Puck mit dem Schoner an den Pfosten lenkte, stellte sich wie immer locker und unaufgeregt den Medien. "Ich bin mir nicht sicher, ob ich noch dran war", spielte der Allgäuer seinen Anteil am Sieg herunter. "Mit dem 1:0 haben wir die Kölner Serie von drei Siegen aus dem Viertelfinale durchbrochen, wir werden am Freitag besser in die Serie hereinkommen."

Man solle in das knappe Ergebnis nicht mehr als nötig hineininterpretieren, empfahl der Torhüter und Bayern-München-Fan. Danach gefragt, ob er sich das zweite Halbfinale des EHC München gegen Augsburg oder die Bayern im DFB-Pokal gegen Heidenheim ansehen werde, antwortete Endras, er werde "etwas herumzappen".

DEL-Halbfinale, Spiel 2, Freitag, 19.30 Uhr: Kölner Haie - Adler Mannheim.