Von Rainer Kundel

Mannheim. Die Stimmung in der SAP Arena war nach dem 7:2-Sieg der Adler Mannheim gegen Bremerhaven überbordend, aber schon 20 Minuten nach der Schluss-Sirene dämpfte Pavel Gross die Euphorie: "Wir haben auf der Bank ein Verhältnis an großen Torchancen von 20:16 gezählt, es hätte auch 9:7 ausgehen können" und bestätigte damit die Einschätzung seines Bremerhavener Kollegen Thomas Popiesch, der seine Mannschaft bis zu den zwei Unterzahl-Situationen Ende des zweiten Drittels gut im Geschäft gesehen hatte: "Danach waren wir etwas down und die große Qualität der Adler in den Zweikämpfen und im Abschluss hat sich durchgesetzt."

Was Gross ein Dorn im Auge war: Die 14 Strafminuten. "Das sind eindeutig zu viele, den Schläger müssen wir selbst kontrollieren. Den haben wir in der Hand. Und Stockschläge, Haken und Cross-Checks müssen wir nicht machen, wir sind eine läuferische Mannschaft und haben das nicht nötig". An der Leistung der zuletzt stark in die Kritik gekommenen Schiedsrichter gab es diesmal nichts auszusetzen.

Die Liga hatte wohl aus Image-Gründen zugestimmt, dass der live übertragende Sender Magenta-Sport Schiedsrichter Andrè Schrader (39) verkabelte und der für seine gute Kommunikation mit Trainern und Spieler bekannte Bochumer Referee als "Cable Guy" übers Eis flitzte. Immerhin waren die sieben Strafzeiten für etwas gut.

Die Adler verbesserten sich statistisch nach 16 Unterzahl-Situationen ohne Gegentreffer aus den letzten vier Partien auf eine Abwehrquote von 82 Prozent. Im Herbst lag der Meister in dieser Wertung nur bei knapp über 70 Prozent weit unter seinem Anspruch.

Gefragter Gesprächspartner war der vierfache Torschütze David Wolf. "Es gibt Abende, da geht alles rein. Aber Wolfi hat sich das verdient, er geht hin, wo es weh tut, der Slot ist sein Büro", lobte Gross den 30-Jährigen. Der Gartenstädter bestätigte nach den "Wolf-Festspielen" seinen ersten Viererpack als Profi und lobte den "starken Gegner, der durch seine Qualität viel zum guten Spiel beigetragen hat".

Vor dem Sonntag-Heimauftritt gegen die Grizzlys Wolfsburg (19 Uhr) hat sich der mit seiner Mutter und Schwester das Café Wolfsbau am Gartenstädter Friedhof betreibende Familienvater vorgenommen, "gut zu regenerieren und viel zu schlafen, wenn mich mein Sohn lässt". Jamie David ist sieben Monate alt…

Ebenfalls in der Mixed-Zone kreuzte Borna Rendulic auf. Der aus der russischen KHL gekommene und in Finnland ausgebildete Kroate scort nach anfänglichen Problemen in der für ihn neuen Liga inzwischen zuverlässig und hat das Spielsystem von Pavel Gross voll verinnerlicht. "Sieben eigene Tore sind eine Aussage und zeugen von großem Selbstbewusstsein der Mannschaft.

Allerdings dürfen wir nun nicht denken, dass die nächsten Spiele Selbstläufer werden. Für meinen Geschmack mussten wir zu oft in Unterzahl agieren, es gibt keine Garantie, dass wir das immer bewältigen", schränkte der 17-fache Torschütze und 15-malige Vorlagengeber ein.

Dem Spektakel auf dem Eis voraus ging die Übergabe eines Schecks über 28.000 Euro durch Matthias Binder, 2. Vorsitzender des gemeinnützigen Vereins "Adler helfen Menschen", an Rosys Kids Corner. Die Initiative, die seit rund 20 Jahren die Deutsche Leukämie-Forschungs-Hilfe unterstützt und sich um die Betreuung krebskranker Kinder kümmert, erhielt wie jedes Jahr einen Großteil der Spenden von 45.000 Euro, die beim Spiel der leuchtenden Herzen am 22. Dezember gesammelt wurden.

DEL, Sonntag, 19 Uhr: Adler - Wolfsburg Grizzlys.