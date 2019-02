Von Rainer Kundel

Mannheim. Was auch immer der Meister EHC München anstellt, ob er neun "Dreier" in Folge einfährt oder mit vorgezogenen Spielen Druck auf den Tabellenführer ausübt - die Adler Mannheim und ihr Trainer Pavel Gross lassen sich ganz im Stil von Borussia Dortmund und Lucien Favre nicht vom bayerischen Konkurrenten beirren. "Wir schauen nie zurück und konzentrieren uns auf das Bevorstehende" - diese Platte legt Gross seit Wochen erfolgreich auf und fährt gut damit.

Über den Abschluss der zweiten Hauptrundenphase mit dem 4:0 Sieg in Schwenningen freute sich der 50-Jährige. "Der Treffer nach 16 Sekunden hat uns sehr geholfen, bis auf ein paar kleine Fehler haben wir die Partie über weite Strecken dominiert. Dass wir uns für die Champions-League qualifiziert haben, ist für den Club eine tolle Sache."

Gefragter Spieler vor der Heimreise aus dem Schwarzwald war Tommi Huhtala. Sein so genannter "No-Move-Move"-Treffer zum 0:2, bei dem er einen Schuss antäuscht, aber nur einen längeren Pass bis ins Tor spielt, sorgte beim ehemaligen Mannheimer Torhüter Patrick Ehelechner als Kommentator von Telekom Sport für helle Verzückung. "Dieser Move hat im Training schon öfter funktioniert. Jetzt wollte ich ihn im Spiel probieren und es hat zum Glück geklappt", strahlte der Finne über den in Anlehnung an den NHL-Spieler Nikita Kucherov (Tampa Bay) genannten Trick.

Bevor die Hauptrunde auf die Zielgerade einbiegt, legt die DEL noch eine Pause ein, der europaweite Terminkalender zwingt dazu. Es passt aber auch nach dem eng getakteten Spielplan im Dezember und Januar, bevor es am 15. Februar in Ingolstadt weitergeht. Das Ziel, als Vorrundensieger ab 13. März in die "fünfte Jahreszeit" zu starten, ist greifbar nahe. Zumal die "Roten Bullen" aus München am 22. Februar noch nach Mannheim kommen. Die außerordentlich konstanten Vorstellungen, sieben Zähler Vorsprung und das bereits gesicherte Viertelfinal-Heimrecht lassen auch Pavel Gross kurz durchschnaufen. Der Chefcoach wird ebenso wie ein Teil der Spieler einen Kurzurlaub antreten. Das nächste Training ist für Montagnachmittag kommender Woche angesetzt.

Bis dahin arbeiten die Rekonvaleszenten Endras, Seider, Larkin und Goc an ihrem Comeback, zusätzlich fehlte am Wochenende der angeschlagene Brendan Mikkelson. Mit dem aktuell zweiten Torhüter Mirko Pantkowski, Janik Möser, Phil Hungerecker und Markus Eisenschmid reisen am Dienstag vier Akteure zur DEB-U25-Auswahl, die unter dem Arbeitstitel "Team Peking 2022" die Zukunft der A-Nationalmannschaft bildet. Der neue Bundestrainer Toni Söderholm gibt seinen Einstand mit einem Doppeltest gegen die Schweiz am Dienstag in Memmingen und am Mittwoch in Bietigheim.

Am 15. Februar endet die internationale Transferfrist. Bis dahin muss Sportmanager Axel Alavaara entscheiden, ob bis zum 30. April zur Absicherung noch ein erfahrener dritter Torhüter unter Vertrag genommen wird. Zwei Importlizenzen kann der Verein noch vergeben. Die Genesung von Dennis Endras liege "im Plan, er macht täglich einen Schritt nach vorn", ließ der Schwede verlauten.

Dennoch fordern Vorsicht und Weitblick auf der für jede Mannschaft neuralgischen Position, den Markt zu beobachten und die Augen offen zu halten. Dabei fiel der Name Jakub Stepanek. Der Tscheche (32) steht bei Slovan Bratislava unter Vertrag, die Slowaken haben keine Chance mehr auf den Playoff-Einzug in der KHL und könnten deshalb auch aus wirtschaftlichen Gründen verhandlungsbereit sein.