Von Rainer Kundel

Wolfsburg. Die Adler Mannheim werden wohl noch am Samstag auf der Fahrt nach Bremerhaven rätseln, wie sie dieses Spiel verlieren konnten. Rund 90 Prozent Spielanteile hatten die Schützlinge von Trainer Pavel Gross in ihrem Auswärtsspiel bei den Grizzlys Wolfsburg, um am Ende mit einer 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)-Niederlage im Gepäck die Eishalle am Allerpark erstmals nach zehn Spielen wieder ohne Punkte zu verlassen.

"Wir haben Mannheim zu leicht in unser Drittel kommen lassen, das war nicht der Plan", sagte Wolfsburgs Stürmer Fabio Pfohl nach den ersten 20 Minuten, in denen die Adler mit einem konsequenten Zwei-Mann-Forechecking den Hausherren ihre Taktik aufzwangen. Sowohl auf dem Eis als auch auf den Rängen, wo eine große Fangruppe ihre Mannschaft beim Nordwochenende begleitet, gaben die Gäste den Ton an.

Sie versäumten es jedoch durch Stützle (1.Minute), Smith (14.) und Larkin (17.) die Führung herauszuschießen. Bei zwei Überzahlsituationen (Strafen gegen Larkin und Lampl), es waren die einzigen Sequenzen, in denen die Grizzlys sich etwas länger im Angriffsdrittel festsetzen konnten, räumte die "Box" vor Dennis Endras vorbildlich ab.

Nach der Pause das gleiche Bild, es war nur eine Frage der Zeit, wann der Meister die Festung vor Torhüter Felix Brückmann überwinden kann.

Järvinen (31./Überzahl) und Smith (32.) schafften es nicht, dafür aber Tim Stützle. Der 18-jährige profitierte bei seinem Direktschuss zum 0:1 (33.) aus zentraler Position von einem Huhtala-Zuspiel, nachdem sich der Finne an der Bande gegen Machacek die Scheibe erkämpft hatte.

Im Gegenzug tanzte der Puck auf der Latte der Adler, die nach der Führung für kurze Zeit die defensive Ordnung verloren und sich beim Ausgleich durch Aubin auskontern ließen.

34:18-Schüsse für die Blau-Weiß-Roten dokumentierten deren Überlegenheit, 14:14 aufs Tor gezählte Abschlüsse sprachen allerdings nicht für ein gutes Zielwasser des Favoriten.

Das rächte sich, als die VW-Städter mit einem blitzartigen Spielzug über Fauser und Rech durch Pfohl (47.) in Führung gingen. Die drückende Überlegenheit der Gäste wurde zwar noch mit dem 2:2 von Borna Rendulic (53.) belohnt, aber nach dem Halbdistanzschuss von Rech (56.) über die Fanghand von Endras zur erneuten Wolfsburger Führung fanden die Adler gegen den starken zukünftigen Mannheimer Brückmann kein Mittel mehr.

Bei vier gegen sechs Feldspielern traf Pfohl drei Sekunden vor der Sirene zum Endstand ins verwaiste Mannheimer Tor.

"Wir hatten deutlich mehr vom Spiel, aber es lief am Schluss etwas unglücklich", äußerte sich Borna Rendulic. Dass sich der Torjäger zum zehnten Mal in Folge in die Scorerliste eintragen konnte, blieb deshalb nur eine Petitesse.

Grizzlys Wolfsburg - Adler Mannheim 4:2 (0:0, 1:1, 3:1); Tore: 0:1 Stützle (33.), 1:1 Aubin (35.), 2:1 Pfohl (47.), 2:2 Rendulic (53.), 3:2 Rech (56.), 4:2 Pfohl (60.); Schiedsrichter: Bauer (Höchstadt), Piechaczek (Landsberg); Strafminuten: 6/8; Zuschauer: 3265.