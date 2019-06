Mannheim. (RK) Die Adler Mannheim haben sich überraschend neue Trainer für den Athletikbereich an die Seite geholt. Wie der Klub mitteilte, arbeitet der deutsche Meister ab sofort mit "Allout Performance" zusammen. Das in Aidenbach (Niederbayern) ansässige Unternehmen ist mit seinem Team im nationalen und internationalen Spitzensport führender Dienstleister und Vordenker innovativer Trainingsmethoden sowie Konzepten für Leistungsoptimierung.

Vor Ort wird sich Performance Coach Anton Blessing um die Trainingsgestaltung kümmern. Daneben fungiert Gerrit Keferstein in einer koordinierenden Rolle und wird dafür rund alle zwei Wochen in Mannheim sein. Das Training auf und neben dem Eis, medizinische Faktoren, die Ernährung und die mentale Einstellung sollen optimiert werden.

Cheftrainer Pavel Gross arbeitete mit dem Unternehmen bereits seit 2014 Wolfsburg zusammen, daneben werden die Kölner Haie und die Junioren-Nationalmannschaft aus dem Eishockey und die Baskets Bonn und der Basketball-Bundesliga als Referenzen angeführt.

Im Zuge dieser Veränderung werden Athletiktrainer Ronny Arendt, Martin Müller und Patrick Högberg nicht mehr für die Profis tätig sein. Müller und Högberg werden Athletiktrainer bei den Jungadlern, Ronny Arendt ist bereits seit längerer Zeit selbstständig mit "Area57 Fitness & Cross Fit" in Altlußheim.

Unterdessen teilte die Deutsche Eishockey-Liga (DEL) mit, dass alle derzeitigen 14 Klubs fristgerecht zum 28. Mai ihre Lizenzanträge für die kommende Saison eingereicht haben. Daneben hat sich DEL2-Vizemeister Frankfurter Löwen beworben, um im Falle einer Lizenzverweigerung als Nachrücker die formellen Voraussetzungen zu erfüllen. Einen sportlichen Auf- und Abstieg wird es erst wieder am Ende der Saison 2020/21 geben. Nach Ende der Lizenzprüfung durch die Düsseldorfer Wirtschaftsprüfer von ASNB wird die Liga in der ersten Juliwoche den Spielplan für die am 13. September beginnende Saison 2019/20 veröffentlichen.