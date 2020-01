Von Rainer Kundel

Mannheim. Da waren es nur noch drei. Als der EHC München am 3. November den Adlern Mannheim um 19 Punkte enteilt war, hatten auch die größten Optimisten den Hauptrunden-Sieg des Deutschen Meisters abgehakt. Seit Sonntag, als die wieder einmal disziplinlosen Münchner durch drei Unterzahl-Tore in Wolfsburg 1:5 unterlagen und zeitgleich die Adler die Kölner Haie mit 4:3 besiegten, spüren die "Roten Bullen" wieder den Atem der Mannheimer. Doch scheint das Leistungsvermögen der "großen Drei", wozu diesmal die Straubing Tigers zählen, derart eng beisammen, dass im Frühjahr bei den Playoffs dem Heimrecht in einer Best-of-Seven-Serie nicht die ganz große Bedeutung zukommt.

Während der achtfache Meister Kölner Haie (zuletzt 2002) mit einem geschätzt doppelt so hohem Etat (12 Millionen Euro) wie Straubing nachhaltig im sportlichen Mittelmaß dümpelt und womöglich am 8. März ohne Playoffs in die Ferien geht, strotzen die Niederbayern vor Selbstvertrauen. "Ich sag mal, wir sehen uns wieder im Halbfinale", verabschiedete sich Straubings Trainer Tom Pokal am Freitag nach dem offiziellen Teil der Pressekonferenz von Adler-Coach Pavel Gross.

Obwohl seine Mannschaft seit der November-Pause nur dreimal ohne Punkte vom Eis ging, verschloss Gross angesichts einiger Defensiv-Mängel nicht die Augen. So sorgte der ansonsten fehlerfreie Johan Gustafsson für Nervenkitzel, als er bei einem "Ausflug" hinter sein Tor einen Fehlpass spielte, Oblinger aber das fast leere Gehäuse verfehlte. Sinan Akdag leitete mit einer missglückten Klärung an der Bande das Kölner 1:1 ein – der Verteidiger glänzte allerdings zuvor mit der Vorlage zum 1:0 und assistierte später Ben Smith zu dessen Unterzahltor.

Klar ist, dass Tore im Eishockey immer auch ein Produkt von Fehlern sind. Dennoch "fuchste" es Gross, dass sich seine Mannschaft beim zwischenzeitlichen 1:2 Rückstand gegen Köln von einem Chip-Pass in der neutralen Zone düpieren ließ. "Das war eine Situation, wie wir sie vergangene Woche explizit im Training angesprochen haben und die wir abstellen wollten. Also trainieren wir dies am Mittwoch wieder".

Weniger hoch hängen wollte der Trainer die Tatsache, dass sein Team am Wochenende zweimal nach einem selbst erzielten Treffer schnelle Tore kassierte. Dreizehn Sekunden lagen gegen Köln zwischen Führung und Ausgleich, vierzehn in Straubing zwischen Führung und Rückstand: "Das passiert, das ist Eishockey, eine Tendenz sehe ich dabei nicht".

Dennoch überwogen die positiven Aspekte, wie die Special Teams mit einem Unter- und zwei Überzahltoren, wobei das 3:2 von Borna Rendulic erneut die enorme Schusskraft des Kroaten bei Direktabnahmen unterstrich. Bei mehreren Versuchen zuvor blieb er erfolglos, bevor in einer ähnlichen Situation sein Schläger zerbrach. Im zweiten Versuch mit dem neuen "Werkzeug" schlug die Scheibe wie ein Strahl hinter Haie-Keeper Wesslau ein. "Vielleicht hätte ich meinen alten Schläger schon nach dem Aufwärmen zertrümmern sollen", meinte der stets gut gelaunte Außenstürmer in der Mixed-Zone.

Ein nicht zu vernachlässigender Aspekt für die Adler-Konstanz ist die verbesserte Disziplin. Vermutlich hätte David Wolf vor zwei Jahren noch die dauerhaften Attacken von "Hai" Moritz Müller revanchiert und wäre mit auf die Strafbank gewandert. Der Adler-Sturmtank blieb aber "cool" und während der Strafe von "Liga- Lautsprecher" Müller traf Wolf zum vorentscheidenden 4:2.

"Playoffs ohne Haie", tönte es am Sonntagabend aus der Nordwestkurve der SAP Arena. Zehn Niederlagen in Folge treffen das notorisch nervöse Umfeld der Domstädter ins Mark. Eine Situation, wie sie ähnlich die Adler in der Saison 17/18 traf, wobei zum gegenwärtigen Saisonzeitpunkt bereits die Wende einsetzte und am Ende noch das Halbfinale stand. Davon ist bei den Kölnern derzeit nicht die Rede. Nimmt man die Worte von Geschäftsführer Philipp Walter als bare Münze, so wird es kein Schnellschuss in der Trainerfrage geben. Man wolle mit der Situation "sachlich umgehen", sagte Walter zur Zukunft von Mike Stewart.