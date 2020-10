Von Rainer Kundel

Mannheim. Obwohl die Deutsche Eishockey-Liga (DEL) seit Beginn der Corona-Pandemie immer wieder betonte, dass Spiele ohne Zuschauer ihr Geschäftsmodell verbieten, läuft es derzeit exakt darauf hinaus, um die Saison 2020/2021 noch zu einem spätmöglichen Termin zu retten. Bundesweit massiv steigende Zahlen von Corona-Infizierten werden die derzeit auf dem Papier stehende 20-Prozent-Grenze je nach lokalen Verhältnissen bei den Hallenbelegungen auch noch kippen. Nur weitere Gehaltsverzichte über die im Juni vereinbarten 25 Prozent mit Spielern, Trainern und Managern, ungekürzte Sponsoren-Zuwendungen und nicht zuletzt die Verlustübernahme durch die Klubgesellschafter können einen Spielbetrieb ermöglichen – das wäre ein Solidarpakt auf breiter Basis in schweren Zeiten.

Adler Manager Axel Alavaara bestätigt dies indirekt, wenngleich der Klub das Thema Verzichte "streng vertraulich" behandelt. "Ohne einen Verzicht kann das alles nicht funktionieren", so der Schwede gegenüber dem Fachblatt Eishockey-News. Dort wird zudem berichtet, dass die Adler und die Düsseldorfer EG als letzte von acht Klubs ihre Zusage zum Vorbereitungsturnier um den "MagentaSport-Cup" erteilt hätten. Dieses Turnier soll nach acht Monaten Stillstand für die Spieler der hygienische Vorlauf für eine Doppelrunde mit 52 Spielen in Corona-Zeiten darstellen. Ob die Veranstaltung mehr als ein Versuchsballon ist und danach ab 18. Dezember an allen vierzehn Standorten der Puck fällt, steht auf einem anderen Blatt.

Vier bayerische Klubs (Augsburg, Ingolstadt, Nürnberg, Straubing), die Kölner Haie und die Iserlohn Roosters scheint aus wirtschaftlichen Gründen ein verspäteter Saisonbeginn mit "Geisterspielen" vor existenzielle Problem zu stellen. "Wir hoffen, dass alle in der Saison dabei sind", hofft Alavaara auf einen sportlichen Wettbewerb, weiß aber um die Probleme: "Wir kalkulieren mit Geisterspielen. Für die Gesellschafter ist das nicht umsonst." Wenn die Saison regulär über die Bühne gehen soll, muss an mindestens sechs Standorten noch einiges passieren. Nochmalige Gehaltsverzichte allein werden auch dort nicht ausreichen. Die Gesellschafter vor Ort wären gut beraten, schnell einen Notartermin zu vereinbaren und eine Kapitalerhöhung beurkunden lassen.

Klubübergreifend hat DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke in einem Interview mit der Stuttgarter Zeitung festgestellt, dass die Arbeit seit Wochen "sehr frustrierend" sei. "Da wird eine Zuschauer-Kapazität von 20 Prozent der Hallenauslastung eingeräumt, dann macht die Pandemielage das wieder zur Makulatur. Man arbeitet viel für die Tonne." Zudem sei für die Mehrzahl der Klubs nur schwer an die versprochenen Bundeshilfen zu kommen, wenn die Voraussetzungen nicht gelockert würden. "Die 200 Millionen aus dem Konjunkturpaket würden den Profisport in Deutschland retten, derzeit können wegen der hohen Hürden vielleicht 50 bis 60 Millionen ankommen", führt Tripcke aus.

Die DEL lockt jährlich 2,7 Millionen Zuschauer in die Hallen, das ist bei 15 Millionen Besucher im gesamten Teamsport neben dem Fußball ein Anteil von18 Prozent. "Bezogen auf die 200 Millionen wären das 36 Millionen für unsere Klubs", macht Tripcke eine Rechnung auf. Das sind zwar nicht die 60 Millionen, die die Liga im September der Politik als Umsatzverlust präsentierte, wären aber eine verlässliche Ausgangsgröße für ein Wirtschaften, bei dem die Verluste überschaubar sind.