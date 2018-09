Augsburg. (RK) Mit einem über weite Strecken starken Auftritt holten sich die Adler Mannheim mit dem 5:1 (3:1, 1:0, 1:0) -Erfolg bei den Augsburger Panthern ihren ersten Sieg der neuen Spielzeit in der Deutschen Eishockey-Liga. Dabei wird Moritz Seider das Curt-Frenzel-Stadion in besonderer Erinnerung bleiben. Der Verteidiger erzielte acht Minuten vor Schluss nach Zuspiel von Garrett Festerling sein erstes DEL-Tor, die Mitspieler sicherten dem Schüler den Puck. "Es ist unglaublich, dass ich am zweiten Spieltag zum Sieg beitragen kann, mein Tor ist eher Nebensache", gab sich das Talent nach der Sirene sympathisch bescheiden.

Pavel Gross musste zwei Veränderungen gegenüber der 1:2-Verlängerungs-Niederlage vom Freitag gegen Düsseldorf vornehmen. Für die angeschlagenen Lampl und Huhtala rückten Reul und Raedeke trotz ihres Trainingsrückstandes in die Aufstellung, in der auch Adam und Goc weiterhin fehlten. Obwohl die Adler zunächst die Partie bestimmten, gingen die bayrischen Schwaben in Führung. Leblanc fälschte einen Hinterhalts-Schuss von Sezemsky ab (6.Minute), wobei Dennis Endras von Schmölz die Sicht genommen war. Unmittelbar zuvor ignorierten die Schiedsrichter einen strafwürdigen Open-Ice-Check von Payerl gegen Desjardins.

Nach einem gefälligen, aber noch brotlosen Powerplay mussten die Mannheimer das Glück strapazieren, als Gill (13.) den Pfosten traf. Mit dem 1:1, bei dem Andrew Desjardins (14.) in den Torwinkel zielte, waren die Kräfteverhältnisse dann zurechtgerückt. David Wolf (17./ Überzahl) und Ben Smith (18.) nach einem Schnitzer eines Panther-Verteidigers schossen schnell eine 3:1-Führung heraus. In der teilweise hitzigen Partie überstanden die Adler gegen Ende des ersten Abschnitts eine doppelte Unterzahl (Kink, Larkin) über volle zwei Minuten.

Zu Beginn des Mittelabschnitts drängten die Fuggerstädter auf den Anschluss. Gut, dass Nico Krämmer (29.) einen Lehrbuch-Steilpass des herausragenden Mark Katic alleine gegen Torhüter Roy zum 1:4 verwandelte (29.) . Kolarik und Hungerecker gelang es danach nicht, in ähnlichen Situationen zu scoren. Mit dem sicheren Endras im Rücken ließ die Unterzahl-Box nichts anbrennen. Die Blau-Weiß-Roten konnten sich im letzten Drittel etwas zurücklehnen, spätestens mit Seiders Treffer zum 1:5 war den Panthern der Zahn gezogen. Danach wurden die Gastgeber mit einigen Kabinettstückchen fast vorgeführt.

Augsburger Panther - Adler Mannheim 1:5 (1:3, 0:1, 0:1); Tore: 1:0 Leblanc (6.), 1:1 Desjardins (14.), 1:2 Wolf (17.), 1:3 Smith (18.), 1:4 Krämmer (29.). 1:5 Seider (52.); Schiedsrichter: Schukies (Herne), Melia (Neuss); Strafminuten: 8/12; Zuschauer: 5115.