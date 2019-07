Von Rainer Kundel

Mannheim. Dass sich die Mannheimer Adler schwertaten, ihren Verzicht auf Marcus Kink öffentlich zu machen, sieht man schon am Zeitpunkt der Pressemeldung. Sie wurde am Nachmittag vor dem Eintreffen aller Spieler und damit zum spätest möglichen Zeitpunkt versandt, denn am Freitag hieß es für alle anderen: Antreten zum ersten gemeinsamen Arbeitstag der neuen Saison.

Wobei klarstellend ergänzt werden muss, dass der Vertrag mit dem langjährigen Kapitän keineswegs aufgelöst ist. Arbeitsrechtlich ist der 34-Jährige "freigestellt", was bedeutet, dass der Spieler seine Arbeitskraft nicht mehr anbieten muss, aber seine vollen Gehaltsansprüche mit Prämien behält. Das sind nach RNZ-Informationen mitsamt geldwerten Vorteilen (Wohnung, Dienstwagen) in Kinks Steuerklasse - der Spieler ist unverheiratet - wenigstens 200.000 Euro brutto im Jahr.

"Ich bin sehr traurig und tief enttäuscht", sagte Kink, "ich hatte gehofft, 2021 meine Karriere in Mannheim beenden zu können, dort wo ich meinen Lebensmittelpunkt habe." Wie zu hören war, hat man dem Spieler bereits beim Saison-Abschlussgespräch Ende April nahegelegt, sich anderweitig umzusehen. Im Moment denkt das Mitglied der olympischen Silber-Puckjäger von 2018 keineswegs an ein Karriere-Ende. So könnte ein Liga-Konkurrent wie zum Beispiel die Straubing Tigers günstig an einen deutschen Ü 23-Spieler kommen, Bei einer Vertragsauflösung mit Abfindung würde der aufnehmende Klub weniger belastet.

Man musste nach der Ankündigung von Manager Axel Alavaara in den Tagen nach der Meisterschaft durchaus damit rechnen, dass es unliebsame Entscheidungen geben wird. "Wir wissen, was wir machen müssen, auch wenn es immer zwei Seiten gibt. Die menschliche und die sportliche", äußerte sich der Schwede. "Einige Spieler sind über die Jahre zu Freunden geworden. Da tut der Abschied weh, weil wir uns täglich gesehen haben. Dass man sich trotzdem von dem einen oder anderen trennt, gehört aber zum Geschäft."

Während bei Adam, Festerling und Kolarik die Verträge ausliefen und die Nichtverlängerung system- und altersbedingt erklärbar ist, liegt die "Causa Kink" anders. Der Spieler ist seit 2004 ein Adler und hat noch einen bis 30. April 2021 laufenden Vertrag, abgeschlossen im Winter 14/15, als es in der DEL en vogue war, Fünfjahresverträge an deutsche Spieler mittleren Alters zu vergeben. Angesteckt von dem 2011 abgeschlossenen Zehn(!)-Jahresvertrag für Daniel Pietta bei den Krefeld Pinguinen brach in der Liga ein Virus aus, dem sich selbst die auf dem Spielermarkt begehrten Adler nicht verschließen wollten. Dafür jetzt den damaligen Manager Teal Fowler verantwortlich zu machen, wäre zu billig. Fowler hatte keine Prokura, die Verträge werden von der Geschäftsführung gegengezeichnet.

Mit Ausnahme von "Denkmal" Harold Kreis (19 Jahre) hat kein Profi 15 Jahre ununterbrochen in Mannheim Eishockey gespielt. Kink war kein Filigrantechniker, hatte aber mit enormem Kampf und Einsatz sowie Teamgeist als Rollenspieler immer seinen Anteil am Erfolg. Er war einer, der dem Gegner unter die Haut geht und das Gesicht der Adler nach außen - nicht nur beim sozialen Engagement des Klubs. Und er stellte sich den Medien auch, wenn’s schlecht lief.

Die Freistellung von Kink, der zu Beginn der letzten Saison und ab dem Halbfinale keine Berücksichtigung mehr fand, könnte noch zum Eigentor werden. Nämlich dann, wenn der Klub keinen weiteren deutschen Stürmer mehr verpflichtet. Der Kader ist im Sturm angesichts des bis weit in den Herbst kalkulierten Ausfalls von Markus Eisenschmid und der Verletzungsanfälligkeit von Marcel Goc auf Kante genäht.

Einschließlich der zur Pflicht gewordenen U 23-Spieler stehen derzeit 13 Stürmer im Kader, viel darf da nicht passieren. Zieht man Talente mit einer Förderlizenz aus Heilbronn hoch, hat der Zweitligist ein Problem. Es sei denn, Manager Axel Alavaara gelingt es, den im Januar verpflichteten, aber dann zu den San José Sharks abgesprungenen Lean Bergmann zurück zu "leihen" bzw. Tobias Rieder (vertragslos, zuletzt Edmonton) oder Manuel Wiederer (Farmteam San José) für die Adler zu begeistern.