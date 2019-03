Mannheim. (rk) Die Adler Mannheim blickten am Wochenende nach Bremerhaven. Erst gestern um 16.45 Uhr stand nach Spiel drei der Pre-Playoffs zwischen den Fischtown Pinguins und den Nürnberg Ice Tigers (2:3 n.V.) mit den Franken der Gegner des Hauptrundensiegers im Viertelfinale fest. Los geht’s mit der best-of-seven-Serie gegen Nürnberg am Mittwoch um 19.30 Uhr in der SAP Arena. Für die Partie sind bereits rund 11.000 Karten verkauft, für Spiel drei am Sonntag, 17. März (19 Uhr) bereits 12.500.

Schon am Freitagabend glaubte das Trainergespann Pavel Gross/Mike Pellegrims als Beobachter vor Ort in Nürnberg, den Gegner ausgemacht zu haben. Die Ice Tigers führten zu diesem Zeitpunkt mit 3:0, unterlagen in der zweiten Verlängerung (99. Minute) um 23.32 Uhr aber noch 3:4, sodass es gestern an der Küste zu Spiel drei kam, die Nürnberg sehr glücklich in der vierten Minute der Zusatzspielzeit mit 3:2 für sich entscheiden konnte. Die Serie Mannheim gegen Nürnberg gab es bereits achtmal im Playoff-Modus der DEL, dabei setzten sich die Kurpfälzer bei 27:9 Siegen auch immer durch.

Bereits am Samstag fand in der Seestadt die DEL-Gala 2019 statt, an der die Adler als Hauptrundensieger geehrt und die „Spieler des Jahres“ gekürt wurden. Dabei waren auch zwei Adler-Cracks: Der Finne Joonas Lehtivuori wurde von einer Jury zum Verteidiger des Jahres, der 17-jährige Moritz Seider zum besten „Rookie“ (Liga-Neuling) gewählt. Stürmer des Jahres wurde Philip Gogulla (Düsseldorfer EG), Torhüter und zugleich Spieler des Jahres Danny Aus den Birken (München). Trainer des Jahres wurde nicht wie erwartet Pavel Gross, sondern Don Jackson für der Meisterschaften in Folge mit dem EHC München.

Playoff-Viertelfinale (best of seven): Adler Mannheim - Nürnberg Ice Tigers, ECH München - Eisbären Berlin (beide Mittwoch, 19.30 Uhr), Augsburger Panther - Düsseldorfer EG, Kölner Haie - ERC Ingolstadt (beide Dienstag, 19.30 Uhr).