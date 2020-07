Heidelberg. (tib) Die Sportregion trauert um Udo Scholz. Die Stadionsprecher-Legende der Adler Mannheim verstarb am Mittwoch im Alter von 81 Jahren, das teilte der Eishockey-Klub am Abend mit. Scholz erlitt am vergangenen Wochenende in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Herzstillstand und lag daraufhin auf der Intensivstation eines Mannheimer Krankenhauses. "Es gibt Momente im Leben, in denen lassen sich kaum Worte finden", schrieben die Adler Mannheim auf ihren Sozialen Kanälen.

Scholz war ein stets gut gelaunter Mensch, er verlieh den Fußballvereinen Borussia Dortmund, dem 1. FC Kaiserslautern und auch den Handballern der SG Leutershausen seine Stimme. 1994 übernahm er das Amt bei den Adlern und wurde dort zur Eishockey-Legende.

"Ich kenne die Adler nur mit Udo am Mikrofon. Für mich ist es unvorstellbar, dass er nicht mehr unter uns weilt. Wir verlieren nicht nur einen langjährigen Freund, sondern auch eine Identifikationsfigur, die den Club mehr als zwei Jahrzehnte entscheidend mitgeprägt hat. Vor allem Udos leidenschaftliches Engagement für unseren gemeinnützigen Verein war beispiellos und wird nicht zu ersetzen sein", sagt Clubchef Daniel Hopp.