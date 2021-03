Von Rainer Kundel

Mannheim. In spannenden 65 Minuten gelang es den Adlern Mannheim, starke Iserlohn Roosters mit 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) nach Verlängerung zu bezwingen. Der Dritte der Nordgruppe aus dem Sauerland verkaufte sich beim 23. Sieg des Meisters im 28. Saisonspiel teuer und bot der Mannschaft von Pavel Gross fast die komplette Spielzeit Paroli.

Die erste Überraschung war den Adlern schon vor dem Eröffnungs-Bully gelungen. Die Mannschaftsaufstellung wies in der ersten Sturmreihe als Center aus: Nummer 84, Andrew Desjardins. Der Kanadier kehrte somit gut drei Monate nach einer Hüftoperation und der ursprünglichen Prognose "Saisonende" aufs Eis zurück. Dafür pausierte Felix Schütz und Kapitän Ben Smith genoss weiterhin Familienurlaub.

Die Trainerbank der Mannheimer hatte vor dem ersten Aufeinandertreffen mit den Sauerländern den Gegner richtig eingeschätzt. Die läuferisch gleichwertigen "Hühnchen" waren mit ihrem starken Forechecking gefährlich und versuchten, mit ihrer Offensivkraft zu punkten. Ihre nominell dritte Reihe mit Joe Whitney, Bailey und Grenier brachte es im Saisonverlauf bereits auf 104 Scorerpunkte. Das war Gross und Mike Pellegrims bei der Spielvorbereitung natürlich nicht entgangen. Da das Heimteam den letzten Wechsel hat, versuchten die Trainer ihren Block mit Reul, Akdag, Krämmer, Bast und Leier gegen die Iserlohner "Ballerbande" aufs Eis zu bringen.

Trotz 20 torlosen Minuten bot der Auftakt reichlich gute Möglichkeiten. Wolf (1./5.Minute), Lehtivuori (6.), Desjardins (15.) und Huhtala (17.) scheiterten an Torhüter Jenicke oder am Pfosten, auf der Gegenseite blieb Felix Brückmann zwischen der 12. und 15. Minute Sieger gegen Steve Whitney, Raedeke und Bailey Sieger. Zu Beginn des zweiten Abschnitts standen für die Adler noch 40 Sekunden Überzahl auf der Uhr – die Zeit für Matthias Plachta war gekommen. Der 29-Jährige hatte auf der linken Seite viel Platz und zimmerte die Scheibe zur Führung in die entfernte Torecke (21). Danach bot sich den Gastgebern in Unterzahl bei einer Zwei-gegen-Null-Situation die große Chance zum zweiten Treffer, als Shinnimin mit einem Querpass Leier bediente, dessen Abschluss den Pfosten touchierte (31.). Zwei Minuten später hieß es statt des möglichen 2:0 allerdings 1:1. Reinharts eher als Pass gedachte Aktion fand den Weg über die Linie, weil Huhtala noch leicht abfälschte. Nicht unverdient für den Nord-Dritten, der sich dazu sechs Minuten Powerplay herausarbeitete.

Es blieb spannend, auch wenn die Adler gegen Ende ein leichtes Plus an Einschussmöglichkeiten hatten. Jenicke hielt seine Mannschaft gegen zwei Eisenschmid-Schüsse bis zum Ende der 60 Minuten im Spiel. Es gab fünf Minuten Nachschlag und fast schien es, als sollte es trotz beiderseits hoher Kreativität ins Penaltyschiessen gehen. Diese Kurzentscheidung wollten Matthias Plachta und Joonas Lehtivuori ihren Kollegen dann doch ersparen, ein gut getimtes Zusammenspiel beider nutzte der finnische Verteidiger dann 2,3 Sekunden vor der Sirene zum Zusatzpunkt seiner Mannschaft. "Es lief zwar nicht alles rund, aber wenn es drauf ankommt, marschiert die Mannschaft", freute sich Trainer Gross über zwei weitere Punkte. Weiter geht’s schon am heutigen Dienstag (20.30 Uhr) – wieder im heimischen "Ufo" – gegen die Düsseldorfer EG.

Adler Mannheim - Iserlohn Roosters 2:1 n.V. (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Tore: 1:0 Plachta (21.), 1:1 Reinhart (33.), 2:1 Lehtivuori (65.)

Schiedsrichter: Schrader (Bochum), Steingross (Berlin)

Strafminuten: 12/12

Zuschauer: keine