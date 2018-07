Mannheim. (RK) Es sind noch satte sieben Wochen, ehe die Deutsche Eishockey-Liga am 14. September in ihre 25. Spielzeit startet. Doch auch ohne einer Champions-League-Teilnahme startet bereits am Montag das Eistraining der Adler Mannheim.

"Ich hätte gerne die Herausforderung der Champions-League angenommen, für diesen Fall hätten wir noch etwas früher begonnen", sieht Trainer Pavel Gross nicht unbedingt einen Vorteil darin, ohne Spiele um Punkte auf internationaler Ebene in den August zu gehen.

Dafür hat man allerdings neun Testspiele vereinbart, wobei die Gegner mehrheitlich ebenfalls herausfordernd sind. Bevor es am Montag ab 10 Uhr auf rutschiger Unterlage losgeht, bestreiten die Cracks ein gewohntes Programm: Die "Boys are back in town"-Party steht an, los geht’s am Freitagabend um 18.30 Uhr bei freiem Eintritt vor der SAP Arena, der Parkplatz P1 steht kostenfrei zur Verfügung.

Dabei werden nicht nur neun Zugänge präsentiert, auch das neue Trikot, wie immer detailbeflissen kreiert von den "Werbeagenten" aus Heidelberg, ist immer ein Hingucker wert. Durch das Programm führen die Stadionsprecher Udo Scholz und Jens Schneider.

Am Donnerstag traf als letzter Importspieler Ben Smith aus Toronto ein. Die vergangene Saison dauerte für ihn bis 14. Juni, der Anlass war erfreulich: An diesem Tag durfte der Kapitän der Marlies den Calder-Cup eines AHL-Champions in Händen halten.

Letzte Woche heiratete der 30-Jährige, wollte bei seinem neuen Klub dennoch keine spätere Anreise gewährt haben. Dass Moritz Seider auf der Bühne fehlen wird, hat seinen Grund darin, dass das große, erst 17-jährige Verteidiger-Talent als jüngster Spieler der DEB U 20-Auswahl bei der Sommer-Challenge in Zürich teilnimmt.

Die erste Autogrammstunde beschließt den Abend, bei dem der Merchandising-Stand mit den neuen Jerseys ebenso geöffnet ist wie ein Info-Stand des Fanprojekts. Für den musikalischen Teil der Veranstaltung sorgt die Darmstädter Gruppe "The Barbers".