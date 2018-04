Von Rainer Kundel

Mannheim. Die Adler Mannheim haben den Spekulationen um ihre Kaderveränderung ein Ende bereitet und werden bei der morgigen Saisonabschlussfeier in der SAP Arena (18.30 Uhr) 13 Spieler verabschieden.

Entsprechend einer Pressemitteilung des Klubs werden die auslaufenden Verträge von Dritt-Torhüter Florian Proske, den Verteidigern Mark Stuart, Aaron Johnson, Carlo Colaiacovo, Patrick Mullen sowie Kevin Maginot und John Rogl (beide Förderlizenzen) nicht verlängert. Darüber hinaus wurde der Weggang von Christoph Ullmann, dessen Vertrag ebenfalls am 30. April ausläuft, bereits am letzten Wochenende kommuniziert. Mit dem weitgehend überzeugenden Defensivstürmer Andrew Desjardins führt der Klub noch Gespräche über einen Verbleib. Aus Erkenntnis einer verfehlten Personalpolitik in den letzten beiden Jahren werden die bis 30. April 2019 laufenden Verträge mit Mathieu Carle, Niki Goc, Devin Setoguchi, Ryan MacMurchy und Daniel Sparre vorzeitig aufgelöst.

"Der Abgang dieser Spieler bedeutet für uns eine Weiterführung der sportlichen Neuausrichtung, wie sie angekündigt wurde", wird Klubchef Daniel Hopp in einer Pressemitteilung zitiert, wobei gilt, dass "alle personellen Entscheidungen selbstverständlich in Übereinstimmung mit der neuen sportlichen Leitung getroffen wurden." Dies sind Trainer Pavel Gross und Manager Jan-Axel Alaavara, der allerdings seinen Dienst erst am 1. Juli antreten wird, da er zurzeit noch als Europa-Scout für den NHL-Klub Buffalo Sabres arbeitet.

Aktuell stehen folgende 15 Spieler unter Vertrag: Die Torhüter Endras, Pickard und Pantkowski, die Verteidiger Akdag, Larkin und Reul sowie die Angreifer Raedeke, Festerling, Kink, Plachta, Marcel Goc, Kolarik, Wolf, Adam und Hungerecker.

Neuzugänge sowie neue Klubs der Abgänge gaben die Adler bislang nicht bekannt. Auf dem Markt werden Christoph Ullmann und John Rogl mit den Augsburger Panthern sowie Daniel Sparre mit den Straubing Tigers in Verbindung gebracht. Kein Geheimnis ist der Zuzug von Verteidiger Cody Lampl von den Fischtown Pinguins Bremerhaven (die RNZ berichtete). Der Deutsch-Kanadier, 31, bestätigte seinen Wechsel zum siebenfachen deutschen Meister bereits vor zwei Wochen auf der Saisonabschlussfeier der Seestädter. Ebenfalls soll Stürmer Nico Krämmer (25/Kölner Haie) die Adler verstärken.

Zudem soll die Integration von Talenten der Jungadler sowie von Spielern, die vom eigenen Nachwuchsleistungszentrum zunächst den Weg über Nordamerika gewählt haben, intensiviert werden. Hierfür bieten sich die U19-Nationalspieler Moritz Seider und Tim Fleischer sowie Janik Möser und Marc Michaelis an. Der bald 23 Jahre alt werdende gebürtige Mannheimer Michaelis war bis 2014 Kapitän der Jungadler, bis vor wenigen Tagen war der Stürmer für die Minnesota State University am Puck.