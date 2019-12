Von Rainer Kundel

München. Die Aufholjagd der Adler Mannheim auf Tabellenführer EHC München geht weiter. Mit dem starken Auftritt beim 4:2 (1:1, 3:1, 0:0)-Sieg des Meisters bei den "Roten Bullen" ist der Vorsprung des einst souveränen Spitzenreiters von 16 Punkten auf den Titelverteidiger auf sechs Zähler geschmolzen. Dazwischen lauern die Straubing Tigers.

"Ich erwarte nochmals eine höhere Intensität in den Zweikämpfen als vor einer Woche", meinte Mannheims Co-Trainer Mike Pellegrims vor dem zweiten Aufeinandertreffen der Liga-Schwergewichte innerhalb einer Woche. Vor allem im ersten Abschnitt flogen mal die Fäuste, weil die erfolgsverwöhnten und um sieben Stammkräfte dezimierten Gastgeber mit aller Macht ihre vierte Niederlage in einer Woche vermeiden wollten.

Die Adler mussten neben den bekannten Ausfällen noch auf Marcel Goc verzichten. Der Name des Kapitäns stand zwar auf dem offiziellen Spielberichtsbogen, allerdings musste der 36-Jährige nach dem Warm-up passen, ohne dass Gründe für den Ausfall bekannt wurden. Wenngleich den Blau-Weiß-Roten der bessere Start gelang, ging München bei seiner ersten ernsthaften Angriffsaktion in Führung. Parkes setzte sich im Laufduell gegen Katic durch und leistete entscheidende Vorarbeit zum Treffer von Bourque (10.). Was sich bei guten Aktionen von Desjardins, Rendulic und Plachta andeutete, brachte Nico Krämmer auf den Anzeigewürfel: Der Linksschütze traf mit seinem vierten Tor aus den letzten acht Spielen per Nachschuss in Überzahl, nachdem Fießinger einen Plachta-Schuss abprallen ließ (16.).

Auch vom neuerlichen Rückstand, als man bei vier gegen vier in der neutralen Zone zu riskant agierte und Sanguinetti (22.) den Konter abschloss, ließen sich die Gross-Schützlinge nicht beeindrucken. Sie waren durch die Bank schneller unterwegs und drehten die Partie bis Ende des zweiten Abschnitts während sechs Minuten in eine 4:2-Führung. Der Schlagschuss von Björn Krupp (34.), es war das erste Tor des Verteidigers seit er vor zwei Jahren für Wolfsburg traf, bedeutete das 2:2, ein Powerplay-Treffer von Mattias Plachta (37.) nach einem Pass von Larkin aus der eigenen Zone die Führung und eine Einzelleistung von David Wolf mit der zweiten Welle nach einem geblockten Schuss von Smith 16 Sekunden vor der zweiten Sirene den Zwei-Tore-Vorsprung.

Anders als vor einer Woche gaben die Adler die Führung nicht mehr aus der Hand, blieben aktiv in der gegnerischen Zone und Gustafsson hatte bis weit in die Schlussphase keinen gefährlichen Abschluss zu parieren. Ein Lattentreffer von Huhtala (46.), nicht ganz konsequent zu Ende gefahrene Angriffe von Rendulic und Huhtala, das Spiel hätte bereits früher entschieden sein können, ehe EHC-Coach Don Jackson wieder seinen Torhüter für seinen sechsten Feldspieler zog. Allerdings erfolglos, weil die Gäste sowohl taktisch als auch bei den Strafminuten Disziplin walten ließen. So durfte die Mannschaft, umjubelt von einer großen Zahl mitgereister Schlachtenbummler, vor der Gästekurve ihren neunten Sieg in Folge feiern. "Es ist schön, dass ich mal wieder getroffen habe, aber wichtiger als mein Tor sind die drei Punkte", freute sich Björn Krupp, "wir sind gut im Rhythmus und haben mit den Erfolgen Selbstvertrauen aufgebaut."

Weiter geht es bereits am Dienstag (19.30 Uhr) bei den Nürnberg Ice Tigers, weshalb die Adler-Reisegesellschaft gleich im Süden bleiben wird.

EHC München-Adler Mannheim 2:4 (1:1,1:3, 0:0); Tore: 1:0 Bourque (10.), 1:1 Krämmer (16.), 2:1 Sanguinetti (22.), 2:2 Krupp (34.), 2:3 Plachta (36.), 2:4 Wolf (40.); Schiedsrichter: Rohatsch (Lindau), Reneau (USA); Strafminuten: 12/10 + 10 Disziplinar Larkin; Zuschauer: 5890.