Mannheim. (RK) Auch vor den Auswahlmannschaften des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) machen die Corona-Einschränkungen keinen Halt. Statt eines Vier-Nationen-Turniers der U20 in Tschechien mit vier Talenten der Adler Mannheim führt der DEB seit Samstag einen Lehrgang im Bundesleistungszentrum Füssen durch. Somit ging die Reise für Torhüter Arno Tiefensee, Verteidiger Fabrizio Pilu und die Stürmer Florian Elias und Tim Stützle ins Allgäu, wo Trainer Tobias Abstreiter den 24-köpfigen Kader der Jahrgänge ab 2000 versammelt. "Die Situation im Infektionsgeschehen erfordert von uns allen ein Höchstmaß an Flexibilität", bittet DEB-Sportdirektor Stefan Schaidnagel bei Klubs und Spielern um Geduld und Improvisationsgeschick.

Betroffen sind auch die Jungadler als 16-facher Meister der Deutschen Nachwuchsliga (DNL) mit ihrem neuen Trainer Sven Valenti und ihrer verjüngten Besetzung, unter anderen mit dem 17-jährigen Philip Hecht, Sohn des ersten Mannheimer NHL-Spielers Jochen Hecht.

Kürzlich nahm die Mannschaft ebenso wie der Nachwuchs der Kölner Haie an einem Turnier in Karlsbad teil; dies trotz einer Reisewarnung des DEB, die allerdings zu spät eintraf. Die Kölner waren bereits angereist, die Jungadler saßen auf gepackten Koffern vor dem Bus. Was Kritik von Jungadler-Vorstand Claudio Preto auslöste: "Wenn man so etwas zwei Wochen vorher erfährt, kann man reagieren, aber eine Stunde vor der Abfahrt kann man nichts mehr regeln", erklärte Preto dem Fachmagazin Eishockey-News. Im Vorfeld hätten die Behörden Grünes Licht gegeben.

Umso mehr wackelt der für den 5. September geplante DNL-Saisonbeginn mit zwei Heimspielen der Jungadler gegen den EV Regensburg. "Wir wissen auch nach einer Videokonferenz vom Dienstag mit DEB-Ligenleiter Markus Schubert und Stefan Schaidnagel nicht mehr", sagte Preto der RNZ. Die Klubs wurden auf Montag vertröstet. Die Nebenhalle Süd der SAP Arena ist hygienetechnisch bestens präpariert für die Ausnahmesaison, Probleme stellen sich andernorts.

Die bayrischen Mannschaften dürfen derzeit keine Spiele außerhalb des Freistaats bestreiten, in Düsseldorf dürfen nicht mehr als 30 Personen (einschließlich Schiedsrichter, Trainer, Betreuer) aufs Eis und die Wechselbänke. "Dieser Flickenteppich macht das Ganze nicht einfacher", meint Preto. Der Vater der nach Heilbronn abgestellten Förderlizenzspieler Pierre und Philipp aus Speyer würde gerne planen. "Die Vorfreude der Jungs ist groß, aber ich sehe täglich geringere Chancen für einen planmäßigen Beginn".

Preto kritisiert: "Urlaubsflüge in alle möglichen Länder sind möglich, aber junge Menschen, die als geschlossene Gruppe im eigenen Bus anreisen, werden in ihrer Entwicklung gebremst. Dabei klammern sie sich in Zeiten, in denen sie neben der Schule hart trainieren, an ihren Sport".