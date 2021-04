Von Rainer Kundel

Mannheim. Am Tag, an dem sich die legendäre zweite Meisterschaft der Adler Mannheim zum 24. Mal jährte und Pavel Gross danach mit Rob Cimetta und Dieter Kalt im Cabrio durch die Quadrate fuhr, bestand beim Trainer Explosionsgefahr. Man kennt das ja von Pavel Gross: Der Perfektionist ist nach missratenen Vorstellungen seiner Mannschaft angefressen und emotional, macht seiner Enttäuschung Luft, kehrt nach einer Nacht aber zur Sachlichkeit zurück. Das war so Ende 2018 nach zwei, drei laschen Vorstellungen, auch Anfang November 2019 schäumte der 52-Jährige nach einer kleinen Niederlagen-Serie mal über. Zurück zum April 2021. Was sind die Ursachen für dem Leistungsabfall bei den Heimniederlagen gegen die Eisbären Berlin (1:4) und sechs Tage zuvor gegen die Pinguins Bremerhaven (1:2)?

Der Spielemarathon zehrt an der Substanz. Bis auf den EHC München gewinnt in der Phase mit 14 Spieltagen innerhalb von 27 Tagen kaum ein Team dreimal in Folge. Dabei kommt die körperliche, mehr die mentale Müdigkeitsphase nicht unbedingt bei den Back-to-back-Spielen, eher danach. "Man weiß in diesen Tagen nie, in welcher Verfassung eine Mannschaft ist", rätselt Gross.

Der Favoriten-Malus. Gegen den noch amtierenden Meister hängen sich die Gegner besonders rein und scheinen 20 Prozent mehr an Kraft und Motivation zu generieren. Selbst auf die Gefahr hin, dass ihr Akku danach leer ist. Beispiel Bremerhaven: Nach dem aufopferungsvoll erkämpften Sieg in Mannheim und zwei spielfreien Tagen setzte es in Augsburg und München deutliche Niederlagen.

Die Tor-Krise. "Es sind noch drei Spiele bis zu den Playoffs, wir müssen uns sammeln und brauchen mehr Tore", sagt Dennis Endras, den Pavel Gross von seiner Pauschalkritik ausdrücklich ausnahm. In der Tat liegt in der Torproduktion der Adler das Problem. Nach 24 Spielen in der Südgruppe stand man bei durchschnittlich 3,5 Treffern, die elf Partien in der Verzahnungsrunde förderten nur noch 2,3 Tore zutage. Von den letzten acht Siegen wurden drei in der Verlängerung herausgeschossen, zwei weitere mit einem Tor Differenz erzielt, die Heimsiege gegen die DEG (3:0) und Köln (5:1) sind Ausreißer. Die 108 Tore sind der geringste Wert im Vergleich zum EHC München (142) und den Eisbären Berlin (127). Womit das Powerplay ein Thema ist. Vier Tore in Überzahl aus den letzten fünf Spielen geben leichte Hoffnung, die Gesamtquote von 14 Prozent hinkt aber hinter dem üblichen Wert einer Spitzenmannschaft (20 - 25 Prozent) her.

Macht sich Bequemlichkeit breit? Angesichts der wochenlangen Dominanz der Adler besteht die Gefahr der Selbstzufriedenheit. "Uns muss bewusst sein, dass wir nichts geschenkt bekommen", sieht Gross in der Pleite vom Sonntag einen Warn- und Weckruf. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein kompletter Kader gegenüber einer kurzen Bank nachlässt, wo die Leistungsträger für aushelfende Talente ein paar Prozente zulegen müssen.

Der Ausblick: In den drei noch ausstehenden Hauptrundenspielen gegen die schon lange nicht konkurrenzfähigen Krefeld Pinguine an diesem Dienstag (20.30 Uhr) im Rheinland und am Sonntag in der SAP Arena sowie bei den Eisbären Berlin (Freitag) sind sechs Punkte Pflicht. Damit hätten die Adler bis zu einer eventuellen Finalteilnahme in einem dritten Spiel Heimrecht. Übertriebene Sorge für das am Dienstag nächster Woche beginnende Playoff-Viertelfinale ist unangebracht. Von Gross vorbereitete Mannschaften haben vom Trainingsaufbau ihre Fitness immer zur rechten Zeit bewiesen. Die aktuelle (mentale) Müdigkeit dürfte bis dahin wieder verflogen sein. Dem Standardsatz des Trainers ("Wir werden bereit sind") darf man vertrauen. "Wer in der Kabine in die Gesichter blickt, weiß, dass den Spielern bewusst ist, was passiert ist", berichtete Gross am Sonntagabend gegenüber besorgten Fragestellern.