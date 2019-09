Von Rainer Kundel

Mannheim. Wenn sich die Adler Mannheim am Wochenende erstmals in internationalen Pflichtspielen ihren heimischen Fans vorstellen, wird das Augenmerk der vermutlich fünfstelligen Besucherzahl vor allem auf den Neuverpflichtungen liegen. Zwei davon sind Chad Billins und Jan-Mikael Järvinen, der Verteidiger und der Center sind typische Transfers aus dem "Beuteschema" von Sportmanager Axel Alavaara.

Wenngleich Billins Amerikaner ist, verfügt er über reichlich Europa-Erfahrung. Der 30-jährige stand mit einem Jahr Unterbrechung drei Spielzeiten beim schwedischen Klub Linköpings HC unter Vertrag, davor für ein 21-Spiele-Intermezzo bei ZSKA Moskau. Auch zehn NHL-Einsätze für die Calgary Flames stehen in seiner Vita.

Obwohl Billins von seiner Spielanlage her eine Art "Blaupause" zu Verteidigerkollege Mark Katic sein soll, entschieden sich die Adler für den kleinen und wendigen Offensivverteidiger. Bevor er Ende April das Angebot der Adler annahm, konnte er sich übers Eishockey in Deutschland und speziell beim Meister aus erster Hand schlau machen.

Während des NHL-Streikjahres 2012/13 verschlug es den Linksschützen zu den Grand Rapid Griffins in die AHL. Zu dieser Zeit standen dort seine heutigen Teamkollegen Cody Lampl und Brent Raedeke unter Vertrag. "Ich habe mich bei ihnen über die DEL und Mannheim erkundigt. Denn mit Familie ist das Leben hier angenehmer als in Russland oder den USA, weil die Reisen zu den Spielen nicht so weit sind."

Noch etwas kleiner als der 1,78 große Billins ist der Finne Jan-Mikeal Järvinen. Wenn der Mittelstürmer elegant mit kleinen schnellen Schritten übers Eis kurvt, erinnert das an Dieter Kalt, den "Wirbelwind" der neunziger Jahre aus Österreich und zweifachen Meister mit den Adlern. "Mit meinem Vornamen werde ich nur gerufen, wenn es um ernste Themen geht", lächelt 31-jährige und verrät seinen Rufnamen: "Mixa".

"Klein, aber oho", lautete der erste Eindruck eines Fanklub-Vorsitzenden bei den Adler-Spielen in der Schweiz, als die Nummer 71 wieder einmal einen Pass gestochen scharf zum Mitspieler brachte. Järvinen sieht sich nicht zuerst als Abschlussspieler. "Ich versuche, meine Mitspieler einzusetzen, dafür habe ich ein gutes Auge". Dank zweier Landsleute erleichtert sich sein Einleben in neuer Umgebung.

"Ich kenne Tommi Huhtala seit meinem sechsten Lebensjahr, unsere Väter haben zusammen bei Ilves Tampere gespielt. Zusammen mit Joonas Lehtivuori standen wir dann mit 13 Jahren im gleichen Team", freut sich Järvinen auf ein Wiedersehen.

Eines muss "Mixa" nicht mehr fürchten: Die Checks von Denis Reul. 2016, beim Champions-League-Gastspiel von Tappara Tampere in der SAP Arena, so erinnert er sich "hat mich Denis ganz schön in die Bande krachen lassen". Ansonsten konnte sich der Finne noch an einen Spaziergang vom Hotel bis zum Wasserturm erinnern.

Dorthin darf er 2020 im Falle einer Meisterschaft gern wiederkommen, die Checks von "Robo" muss er dagegen nicht mehr befürchten. Järvinen ist ein weiterer Baustein der vor anderthalb Jahren begonnenen Philosophie des Klubs mit der Abkehr der reinen Nordamerika-Kultur. Der Blick war auch in diesem Frühjahr stark auf Europa gerichtet.

Die beiden sind in einem Alter, aufgrund dem sich kein Scout der NHL mehr ins Flugzeug setzt. Dennoch werden sich auch in den nächsten Wochen wieder Talentsucher in der SAP Arena tummeln. Vor allem wegen Tim Stützle, 17, der fest für die DEL eingeplant ist. Sein erstes Profi-Tor beim 6:1-Sieg bei den Vienna Capitals notierten Stefan Ustorf (Eisbären Berlin, Los Angeles Kings) und Peter Ihnacak als Europa-Scout der Toronto Maple Leafs vor Ort.

Champions-Hockey-League, Gruppe F: Adler Mannheim-TKS Tychy (Freitag, 19.30 Uhr), Adler-Vienna Wien (Sonntag,16 Uhr), SAP Arena.