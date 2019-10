Von Rainer Kundel

Mannheim. Das Ziel, mit drei Heimsiegen von Freitag bis Dienstag die Tabelle gerade zu rücken, kann für die Adler Mannheim aufgehen. Mit dem 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)-Erfolg gegen Nürnberg Ice Tigers nahm die Mannschaft von Pavel Gross die zweite Etappe eines kleinen Heimspielmarathons, wurde gegen den Tabellensiebten aber voll gefordert. "Das Wochenende hat gezeigt, dass wir für Siege immer an unsere Grenzen gehen müssen", sieht sich Trainer Pavel Gross in seiner Meinung einer ausgeglichenen Liga hinter dem davon eilenden Primus EHC München bestätigt.

Gegen den Tabellensiebten entwickelte sich eine muntere Auseinandersetzung mit hohem Tempo und reichlich Torgelegenheiten. Erstaunlich, wie die seit Saisonbeginn von zahlreichen Verletzungen gebeutelten Franken - auch am Sonntag fehlten vier der besten Stürmer - die Situation vor einen unsicheren Zukunft meistern. Denn Klubeigner Thomas Sabo hat seine Unterstützung zum Ende der laufenden Spielzeit aufgekündigt.

Nach Chancen für Goc und den sehr agilen Lampl, die Torhüter Treutle entschärfte, sowie einer Kombination des Duos Smith/Stützle hatten die Ice Tigers bis zum Ende des ersten Abschnitts die klareren Möglichkeiten. Gustafsson entschärfte das Break von Bassen (12.), rettete gegen Brown und hechtete auch ins kurze Eck, ehe Acton einen Abpraller nach einem Schlagschuss von Fischbuch am Pfosten der kurzen Ecke verwandeln wollte. Stark in dieser Phase, wie sich Talent Stützle dank seiner technischen Fähigkeiten auch beim Back-Checking auf seinen Fehlpass bewährte - grandios!

Wenn auch in Überzahl die allerletzte Konsequenz mitunter noch fehlt, beim Kräfteverhältnis vier gegen vier tun sich die Adler leichter. Wie schon beim Siegtreffer am Freitag gegen Straubing nutzen sie diese Konstellation zur Führung. Der nach vorn gepreschte Chad Billins (24.) überwand Treutle in der kurzen Ecke, es war das erste DEL-Tor des US-Verteidigers.

In einer Phase, in der Nürnberg auf den Ausgleich drängte, hielt der starke Johan Gustafsson mit seinem typisch schwedischen Torhüter-Stellungsspiel seinen Kasten sauber. Nach der vierten Chance für die Franken ging das Umschaltspiel der Gross-Schützlinge blitzschnell, Plachta brachte die Scheibe von rechts vors Tor, wo Andres Desjardins (33.) mit seinem siebten Saisontor zur Stelle war.

#Endstand Zwei Spiele gegen Tiger, zwei Siege. Wir gewinnen gegen Nürnberg souverän mit 2:0. Chad Billins mit seinem ersten DEL-Treffer in Unterzahl und Andrew Desjardins waren für uns erfolgreich. Glückwunsch zum Shutout, Johan Gustafsson. #MANvsNIT #fürMannheim pic.twitter.com/gox7TVRFAx — Adler Mannheim (@adlermannheim) October 27, 2019

In den letzten 20 Minuten gingen die Hausherren auf den dritten Treffer, ohne dabei die Defensivarbeit zu vernachlässigen. Der Speed bei den Nürnberger ließ aufgrund ihrer nur drei Sturmreihen etwas nach. Eine wichtigere Erkenntnis als die mehrfach verpasste vorzeitige Entscheidung war, dass der Meister endlich mal kein Tor in Unterzahl zuließ und im 14. Saisonspiel erstmals ohne Gegentor blieb.

Da war klar, wen die Nordwestkurve zum Extra-Vorhang aufrief: Johan Gustaffson, der Schwede aus Göteborg, scheint nach einem eher unglücklichen Ligadebüt angekommen und ersetzte noch besser als am Freitag den leicht angeschlagen auf der Bank sitzenden Dennis Endras tadellos. "Johan war überragend, er wird besser und besser", lobte Gross.

Adler Mannheim - Nürnberg Ice Tigers 2:0 (0:0, 2:0, 0:0); Tore: 1:0 Billins (24.), 2:0 Desjardins (33.); Schiedsrichter: Kohlmüller (Erding), Schrader (Bochum); Strafminuten: 6/8; Zuschauer: 10687.