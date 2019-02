Von Rainer Kundel

Schwenningen. Bereits seit Freitag stand fest, dass sich die Adler Mannheim sich mit dem 2:1-Sieg in Düsseldorf das Heimrecht für das Playoff-Viertelfinale ab 13. März gesichert haben. Angesichts der seit Monaten währenden Vorherrschaft der Blau-Weiß-Roten statistisch eine Marginale, aber vor dem Duell der Kurpfälzer bei den Schwenninger Wild Wings insofern bemerkenswert, als die "Wilden Schwäne" bis gestern der einzige Klub der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) waren, der einen positiven Direktvergleich mit dem Tabellenführer aufweisen konnte.

So gesehen hatte die Mannheimer, von einer stattlichen Anzahl von Anhängern in der Helios-Arena unterstützt, zwei Rechnungen offen. Die letzte aus einer 1:2-Heimniederlage von zweiten Weihnachtsfeiertag, die vorherige aus einer 0:4-Klatsche während ihrer Mini-Ergebniskrise Ende November im Schwarzwald. Beide wurden mit einem nicht unbedingt glanzvollen, aber auch nie gefährdeten 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)-Sieg und dem dritten "Shutout" für Torhüter Chet Pickard beglichen.

Sechs Siege aus den vergangenen neun Partien, darunter auch drei Punkte aus München, waren ein Zeichen, dass sich der Klub vom Neckarquell im Kampf um den rechnerisch noch möglichen letzten Playoff-Rang aufgebäumt hatte. "Unser Siegeswille war groß", freute sich Adler-Trainer Pavel Gross nach dem 2:1 vom Freitag in Düsseldorf und Markus Eisenschmid, mit acht Treffern aus den vergangenen elf Spielen der "Torschütze vom Dienst", machte den Anspruch der Mannschaft öffentlich. "Wir wollen mit acht Siegen aus der Hauptrunde gehen".

Schon die erste Aktion in der Helios-Arena verdeutlichte die Entschlossenheit des Spitzenreiters: Ben Smith behauptete hinter dem Tor von Strahlmeier die Scheibe, den Pass des Centers zu Luke Adam verwandelte der Kanadier nach 16 Sekunden zur Führung.

Erst nach zehn Minuten öffneten die defensiv orientierten Schwenninger ihre "Wagenburg", kassierten allerdings bei eigener Überzahl das 0:2, als Tommi Huhtala (17.) nach einem Kink-Zuspiel mit einem Kunstschuss erfolgreich war.

Auch bei zwei weiteren Strafen gegen Wolf und Reul hielt die Adler-Box, es bedurfte allerdings einer starken Parade von Pickard gegen Bukarts (32.), um den Anschluss zu verhindern. Offensiv tat sich der Favorit zunächst schwer, um entscheidend nachzulegen. "Schwenningen macht die Mitte gut zu, wir sollten es mit Chip-Pässen versuchen", sah Phil Hungerecker in der zweiten Pause Verbesserungsbedarf. Dennoch hatte Adam (25./29.) das mögliche 0:3 auf dem Schläger. Im Vordergrund stand bei der dauerhaft optischen Überlegenheit aber, die Defensive nicht zu entblößen. Gegen Spielende fielen gegen die resignierenden Schwaben weitere Treffer aber zwangsläufig. Markus Eisenschmid erhielt das 0:3 (56./ Eigentor Timonen) gutgeschrieben, weil er als letzter Mannheimer an der Scheibe war und den Deckel drauf machte das 20. Saisontor von Chad Kolarik (59.), wobei der Topscorer nach einem Aussetzer eines gegnerischen Verteidigers leichtes Spiel hatte.

Am Ende des Tages stand die Erkenntnis, dass die Blau-Weiß-Roten bei gehöriger Konzentration auch gegen Schwenningen gewinnen können, in den letzten zwölf Spielen nur zwei Punkte einbüßten (in der Verlängerung in Straubing), die zwölftägige Pause redlich verdient haben und bei 103 Punkten auf dem besten Weg sind, in den ausstehenden sieben Partien ihren Hauptrunden-Rekord der Jahre 2007 und 2015 mit 107 Zählern zu überbieten. So ganz nebenbei hat man sich seit gestern auch schon die Champions-League-Teilnahme 2019/20 gesichert…

Schwenninger Wild Wings - Adler Mannheim 0:4 (0:2, 0:0, 0:2); Tore: 0:1 Adam (1.), 0:2 Huhtala (17.), 0:3 Eisenschmid (56.), 0:4 Kolarik (58.); Schiedsrichter: Nikolic (Österreich), Rantala (Finnland); Strafminuten: 4/10; Zuschauer: 5066.